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Военнопленным разрешат телефонные звонки

Военнопленным разрешат телефонные звонки

Киев  •  УНН

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Военнопленным в Украине разрешат совершать телефонные звонки через IP-телефонию по согласованию с Координационным штабом. Для подозреваемых в преступлениях потребуется дополнительное разрешение следственных органов.

Военнопленным в Украине разрешат телефонные разговоры с помощью средств IP-телефонии, при условии технической возможности и согласования с Координационным штабом. Об этом сообщил во вторник представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Предусмотрено, что при технической возможности и по согласованию с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными военнопленным предоставляется право на телефонные разговоры с помощью средств IP-телефонии с соответствующим программным обеспечением, находящимся на балансе лагеря,

- говорится в сообщении Мельничука.

Право на телефонные разговоры военнопленным, которые подозреваются или обвиняются в совершении уголовных преступлений, предоставляется только по письменному разрешению следователя, прокурора или суда в рамках уголовного производства, а также по согласованию с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными.

Нардеп Алексей Гончаренко заявил, что такое разрешение требует Женевская конвенция:

«Целью принятия является приведение положений в соответствие с Женевской конвенцией об обращении с военнопленными относительно обеспечения права на общение».

Напомним 

Отчет ООН выявил распространенные пытки и жестокое обращение с украинскими военнопленными в рф. 

169 из 174 опрошенных сообщили о различных формах насилия, включая избиение, электрошок и сексуальное насилие.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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