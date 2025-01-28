Военнопленным разрешат телефонные звонки

Военнопленным в Украине разрешат телефонные разговоры с помощью средств IP-телефонии, при условии технической возможности и согласования с Координационным штабом. Об этом сообщил во вторник представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Предусмотрено, что при технической возможности и по согласованию с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными военнопленным предоставляется право на телефонные разговоры с помощью средств IP-телефонии с соответствующим программным обеспечением, находящимся на балансе лагеря,