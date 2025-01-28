Военнопленным разрешат телефонные звонки
Киев • УНН
Военнопленным в Украине разрешат совершать телефонные звонки через IP-телефонию по согласованию с Координационным штабом. Для подозреваемых в преступлениях потребуется дополнительное разрешение следственных органов.
Военнопленным в Украине разрешат телефонные разговоры с помощью средств IP-телефонии, при условии технической возможности и согласования с Координационным штабом. Об этом сообщил во вторник представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.
Предусмотрено, что при технической возможности и по согласованию с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными военнопленным предоставляется право на телефонные разговоры с помощью средств IP-телефонии с соответствующим программным обеспечением, находящимся на балансе лагеря,
Право на телефонные разговоры военнопленным, которые подозреваются или обвиняются в совершении уголовных преступлений, предоставляется только по письменному разрешению следователя, прокурора или суда в рамках уголовного производства, а также по согласованию с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными.
Нардеп Алексей Гончаренко заявил, что такое разрешение требует Женевская конвенция:
«Целью принятия является приведение положений в соответствие с Женевской конвенцией об обращении с военнопленными относительно обеспечения права на общение».
Напомним
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