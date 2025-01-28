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Військовополоненим дозволять телефонні дзвінки

Військовополоненим дозволять телефонні дзвінки

Київ • УНН

 • 34326 перегляди

Військовополоненим в Україні дозволять здійснювати телефонні дзвінки через IP-телефонію за погодженням з Координаційним штабом. Для підозрюваних у злочинах потрібен додатковий дозвіл слідчих органів.

Військовополоненим в Україні дозволять телефонні розмови за допомогою засобів ІР-телефонії, за умови технічної можливості та погодження з Координаційним штабом. Про це повідомив у вівторок представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.

Передбачено, що за технічної можливості та за погодженням з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими військовополоненим надається право на телефонні розмови за допомогою засобів ІР-телефонії з відповідним програмним забезпеченням, що перебуває на балансі табору,

- йдеться у повідомленні Мельничука.

Право на телефонні розмови військовополоненим, які підозрюються або обвинувачуються у скоєнні кримінальних правопорушень, надається лише за письмовим дозволом слідчого, прокурора або суду в межах кримінального провадження, а також за погодженням із Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими.

Нардеп Олексій Гончаренко заявив, що такий дозвіл вимагає Женевська конвенція:

"Метою прийняття є приведення положень у відповідність до Женевської конвенції про поводження з військовополоненими стосовно забезпечення права на спілкування".

Нагадаємо 

Звіт ООН виявив поширені тортури та жорстоке поводження з українськими військовополоненими в рф. 

169 з 174 опитаних повідомили про різні форми насильства, включаючи побиття, електрошок та сексуальне насильство.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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