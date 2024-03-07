Военно-воздушные силы информируют о ракетной угрозе в Харьковской области
Киев • УНН
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о ракетной угрозе на Харьковщине.
Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщают о ракетной опасности в Харьковской области, передает УНН.
Зафиксированы пуски управляемых авиационных бомб в Сумской области6 марта 2024, 20:11 • 22445 просмотров
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