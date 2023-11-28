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Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

Киев  •  УНН

28 ноябрь 2023, 18:32  •  12280 просмотра

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Гай на военной службе не один год и видел, каким было питание до введения системы Каталогов, которую сейчас очень критикуют из-за коррупционных злоупотреблений. Говорит, что на момент своего введения она была прорывной.

Солдаты, и это не секрет, должны питаться качественно и разнообразно, на сколько это возможно в тех условиях, в которых они несут службу. Должен быть баланс питательных веществ, а не просто набивание необходимого количества калорий некачественными продуктами, что иногда происходит. Для этого в сфере снабжения питания военным должна быть конкуренция. Такое мнение в комментарии УНН высказал офицер, заместитель председателя Совета резервистов ВСУ Мирослав Гай.

Детали

Гай на военной службе не один год и видел, каким было питание до введения системы Каталогов, которую сейчас очень критикуют из-за коррупционных злоупотреблений. Говорит, что на момент своего введения она была прорывной.

"По сравнению с тем, что мы имели в 2014 году, то переход на каталог - это была прорывная реформа. Но эта реформа требовала нескольких лет изменения нормативной базы. Если сейчас Минобороны захочет провести реформу в организации питания военных, то понадобится 2-3 года для изменения нормативной базы. И это, учтите, в условиях войны. Для таких вещей нужно время. Если нормативная база будет неподготовлена или непроработана, то может произойти коллапс. Это может создать серьезные проблемы в организации питания военных и породить коррупцию", - говорит Гай.

Военный добавляет, что должна быть конкуренция.

Главное - это убирать монополию на питание. Должен быть не один поставщик, а их должно быть очень много для того, чтобы командиры бригад имели возможность выбирать - где и что они закупают - это раз. Во-вторых, питание должно быть не просто в соответствии с калорийностью. Мало накормить солдата хлебом и тушенкой - нужно, чтобы питание было калорийное, сбалансированное, по витаминам и всем полезным веществам, аминокислотам и тому подобное. А самое главное, чтобы оно было разнообразным. Ведь есть одно и то же в 21 веке - неважно то ли питание в столовой, то ли сухпаек - я считаю недостойным современной Украины

- отметил Гай.

Он рассказывает, что пробовал разные сухпайки и среди этого вида питания есть приличные предложения и отечественных производителей. А еще Гай сталкивался с тем, что во время пребывания на постоянном месте дислокации военных кормят достаточно однообразно, что несколько удручает, не говоря уже о вопросах к обеспечению военных всеми необходимыми нутрициентами. А вот разнообразный рацион - положительно влияет и на здоровье, и на морально-психологическое состояние военных.

Убрать и не допускать монополию на поставки питания, смотреть в сторону разнообразия этого питания, и не только калорийность брать за норму, но и наличие всех необходимых компонентов таких как витамины, аминокислоты и т.д. в соответствии с современной наукой о питании. У меня в бригаде питают очень хорошо, у меня всегда на выбор есть, например, два вида первого блюда, два вида второго блюда. Вы можете выбирать в соответствии с вашими предпочтениями. Разумеется, там где это возможно делать 

- рассказывает Гай.

Он предлагает дать возможность привлечь профессиональных поваров к приготовлению пищи военным (хотя бы там, где это возможно), а также дать возможность командирам бригады самостоятельно выбирать поставщика, у которого закупать, например, в соответствии с регионом.

"И тогда можно сразу посмотреть, что в этой бригаде питаются хорошо, а в этой хуже. Как только появляется конкуренция в поставках, как только командиры бригад смогут выбирать продукты, зная свой личный состав, зная предпочтения, зная, в соответствии с нормами, питание - соответственно улучшается качество", - отметил он, подчеркнув важность создания конкуренции между поставщиками.

Ведь именно конкуренция обеспечит адекватность стоимости меню и его качество.

"Раньше иногда в старой системе занижали специально цену для того, чтобы мог прийти только один поставщик, и расчеты брались только с точки зрения калорийности пищи. А что такое калорийность - вы можете даже мясо с костями перемолоть, дать и сказать, что калорийность соответствующая. Просто из некачественных продуктов эту калорийность набивают. Взять некачественного мяса -  чтобы вы знали у нас некоторые запасы в стране хранились еще там со времен советского союза, того мороженого мяса, - и сказать, что калорийность сохранена", - говорит Гай и добавляет, что у солдата, которого хорошо, вкусно и разнообразно кормят не будет желания пойти в ларек за шаурмой.

Но военный понимает, что для проведения реформ нужно время и новому руководству Минобороны следует внимательно изучить систему изнутри, разобраться в решениях, принятых до них.

"На это может уйти не месяц, не два и не год. Во-вторых, я знаю, что эти вопросы ставятся, решения удачные уже были, их просто нужно мультиплицировать. Пока что я вижу, что такое желание есть, но будет ли оно реализовано - это зависит от многих обстоятельств. В частности, мы находимся в условиях войны, некоторые поставщики прекратили свою деятельность, мы зависим от дотаций наших иностранных партнеров, а это соответственно финансовые возможности по тем или иным направлениям. Видим, что из-за военной агрессии сокращаются фермерские хозяйства, которые занимаются поставками продуктов. Поэтому этот вопрос надо рассматривать комплексно. Это большой вызов перед Министерством обороны", - считает Гай.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вызовов очень много: эксперт об основных махинациях на поставке питания военным и необходимости реформы

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
Військовий про реформування системи харчування в армії: головне прибрати монополію і не набивати калорійність раціону солдата неякісними продуктами
Military man on reforming the food system in the army: the main thing is to remove the monopoly and not to fill the soldier's diet with low-quality products
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