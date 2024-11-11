Военный о деоккупации левобережья Херсонщины: будет очень сложно

Деоккупация левобережной части Херсонщины будет очень сложной, ведь россияне хорошо окопались и нужно наладить логистические пути. Об этом заявил военнослужащий 34 херсонского полка Национальной гвардии, капитан Денис Залиский в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На вопрос на сколько сложной будет деоккупация левобережной части Херсонщины, Залесский ответил:

Это будет очень сложно. По моему мнению, это будет сложно по нескольким причинам. Первая, оккупанты уже изрядно окопались на этой стороне Днепра. Второе - это логистические пути, которые нужно будет наладить. Прежде всего сделать через реку Днепр. Третье, это минирование территории

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Дополнение

11 ноября 2022 года Силы безопасности и обороны Украины освободили от российских оккупантов город-герой Херсон и правобережье Херсонщины. 14 ноября в освобожденном от российских оккупантов Херсоне официально подняли украинский флаг. На церемонии присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.