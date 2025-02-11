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Военные рф сбросили три авиабомбы на частный сектор Константиновки: трое раненых

Военные рф сбросили три авиабомбы на частный сектор Константиновки: трое раненых

Киев  •  УНН

 • 3473 просмотра

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Российские военные нанесли три авиаудара по частному сектору Константиновки. В результате атаки ранены трое местных жителей, повреждены 38 домов и инфраструктура.

В Донецкой области российские военные утром сбросили три авиабомбы на частный сектор Константиновки, ранив трех местных жителей, повреждены 38 домов, автомобили и коммуникации, сообщили в Донецкой областной прокуратуре во вторник, пишет УНН.

Детали

«Утром 11 февраля в течение 10 минут российская армия нанесла 3 авиаудара по Константиновке. Предварительно, оккупанты в очередной раз использовали против местного населения «ФАБ-250» с УМПК», - говорится в сообщении.

Средства поражения, как указано, попали по частному сектору населенного пункта.

«В результате атаки получили ранения двое мужчин 53 и 80 лет и 74-летняя пенсионерка. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Они доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. На момент обстрела пострадавшие находились по местам проживания», - сообщили в прокуратуре.

Как указано, повреждены 38 частных домов, 3 автомобиля, линии электросети и газопровод.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины). 

Дополнение

По данным ГУНП в Донецкой области, за минувшие сутки три человека получили ранения в результате российских обстрелов Донетчины. В течение суток враг совершил 3 809 атак по линии фронта и жилому сектору. Под ударом находились 9 населенных пунктов. Разрушениям подверглись 38 гражданских объектов, из них 30 жилых домов:

  • В Покровске россияне попали дроном в гражданское авто - ранили человека. Кроме того, в результате артобстрела поврежден частный дом.
  • Константиновку войска рф атаковали дронами и артиллерией - травмирован мирный житель, повреждены три частных дома и гражданский автомобиль.
  • Один раненый - в селе Первое Мая, пострадало домохозяйство.
  • На Мирноград россия сбросила бомбу «ФАБ-250» - повреждены 6 частных домов и торговые павильоны.
  • Райгородок враг накрыл из РСЗО «Смерч» - повредил 14 частных домов и два автомобиля.
  • В Белокузьминовке - три поврежденных дома, в селе Шевченко Добропольской громады - два домохозяйства и линия электропередач.
Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
fab-250FAB-250
donetskДонецк

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