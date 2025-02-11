Военные рф сбросили три авиабомбы на частный сектор Константиновки: трое раненых

В Донецкой области российские военные утром сбросили три авиабомбы на частный сектор Константиновки, ранив трех местных жителей, повреждены 38 домов, автомобили и коммуникации, сообщили в Донецкой областной прокуратуре во вторник, пишет УНН.

Детали

«Утром 11 февраля в течение 10 минут российская армия нанесла 3 авиаудара по Константиновке. Предварительно, оккупанты в очередной раз использовали против местного населения «ФАБ-250» с УМПК», - говорится в сообщении.

Средства поражения, как указано, попали по частному сектору населенного пункта.

«В результате атаки получили ранения двое мужчин 53 и 80 лет и 74-летняя пенсионерка. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Они доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. На момент обстрела пострадавшие находились по местам проживания», - сообщили в прокуратуре.

Как указано, повреждены 38 частных домов, 3 автомобиля, линии электросети и газопровод.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Дополнение

По данным ГУНП в Донецкой области, за минувшие сутки три человека получили ранения в результате российских обстрелов Донетчины. В течение суток враг совершил 3 809 атак по линии фронта и жилому сектору. Под ударом находились 9 населенных пунктов. Разрушениям подверглись 38 гражданских объектов, из них 30 жилых домов: