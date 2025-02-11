Військові рф скинули три авіабомби на приватний сектор Костянтинівки: троє поранених
Київ • УНН
Російські військові завдали три авіаудари по приватному сектору Костянтинівки. Внаслідок атаки поранено трьох місцевих жителів, пошкоджено 38 будинків та інфраструктуру.
У Донецькій області російські військові вранці скинули три авіабомби на приватний сектор Костянтинівки, поранивши трьох місцевих жителів, пошкоджено 38 будинків, автомобілі та комунікації, повідомили у Донецькій обласній прокуратурі у вівторок, пише УНН.
Деталі
"Зранку 11 лютого упродовж 10 хвилин російська армія завдала 3 авіаудари по Костянтинівці. Попередньо, окупанти вчергове використали проти місцевого населення "ФАБ-250" з УМПК", - ідеться у повідомленні.
Засоби ураження, як вказано, поцілили по приватному сектору населеного пункту.
"Внаслідок атаки отримали поранення двоє чоловіків 53 й 80 років та 74-річна пенсіонерка. У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми і осколкові поранення. Їх доставлено до лікарні для надання медичної допомоги. На момент обстрілу потерпілі перебували за місцями мешкання", - повідомили у прокуратурі.
Як вказано, пошкоджено 38 приватних будинків, 3 автівки, лінії електромережі й газопровід.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
Доповнення
За даними ГУНП у Донецькій області, за минулу добу троє людей зазнали поранень внаслідок російських обстрілів Донеччини. Упродовж доби ворог здійснив 3 809 атак по лінії фронту та житловому сектору. Під ударом перебували 9 населених пунктів. Руйнувань зазнали 38 цивільних об’єктів, з них 30 житлових будинків:
- У Покровську росіяни поцілили дроном у цивільне авто – поранили людину. Крім того, внаслідок артобстрілу пошкоджено приватний будинок.
- Костянтинівку війська рф атакували дронами та артилерією – травмовано мирного жителя, пошкоджено три приватних будинки та цивільний автомобіль.
- Один поранений – в селі Перше Травня, постраждало домогосподарство.
- На Мирноград росія скинула бомбу «ФАБ-250» - пошкоджено 6 приватних будинків і торговельні павільйони.
- Райгородок ворог накрив з РСЗВ «Смерч» - пошкодив 14 приватних осель і два автомобілі.
- У Білокузьминівці – три пошкоджених будинки, в селі Шевченко Добропільської громади – два домогосподарства та лінія електропередач.