Військові рф скинули три авіабомби на приватний сектор Костянтинівки: троє поранених

ukenru
Ексклюзив
06:50 • 27920 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 77986 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 131308 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 189984 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 152949 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 142244 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 119622 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108676 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103137 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 149700 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

17 березня, 00:38 • 53823 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 86258 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 100474 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 49944 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 96836 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 149701 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 148615 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 282057 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 310764 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 246509 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 809 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 11396 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 49944 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 74839 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 114431 перегляди
Актуальне
Військові рф скинули три авіабомби на приватний сектор Костянтинівки: троє поранених

Військові рф скинули три авіабомби на приватний сектор Костянтинівки: троє поранених

Київ • УНН

 • 22306 перегляди

Російські військові завдали три авіаудари по приватному сектору Костянтинівки. Внаслідок атаки поранено трьох місцевих жителів, пошкоджено 38 будинків та інфраструктуру.

У Донецькій області російські військові вранці скинули три авіабомби на приватний сектор Костянтинівки, поранивши трьох місцевих жителів, пошкоджено 38 будинків, автомобілі та комунікації, повідомили у Донецькій обласній прокуратурі у вівторок, пише УНН.

Деталі

"Зранку 11 лютого упродовж 10 хвилин російська армія завдала 3 авіаудари по Костянтинівці. Попередньо, окупанти вчергове використали проти місцевого населення "ФАБ-250" з УМПК", - ідеться у повідомленні.

Засоби ураження, як вказано, поцілили по приватному сектору населеного пункту.

"Внаслідок атаки отримали поранення двоє чоловіків 53 й 80 років та 74-річна пенсіонерка. У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми і осколкові поранення. Їх доставлено до лікарні для надання медичної допомоги. На момент обстрілу потерпілі перебували за місцями мешкання", - повідомили у прокуратурі.

Як вказано, пошкоджено 38 приватних будинків, 3 автівки, лінії електромережі й газопровід.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України). 

Доповнення

За даними ГУНП у Донецькій області, за минулу добу троє людей зазнали поранень внаслідок російських обстрілів Донеччини. Упродовж доби ворог здійснив 3 809 атак по лінії фронту та житловому сектору. Під ударом перебували 9 населених пунктів. Руйнувань зазнали 38 цивільних об’єктів, з них 30 житлових будинків:

  • У Покровську росіяни поцілили дроном у цивільне авто – поранили людину. Крім того, внаслідок артобстрілу пошкоджено приватний будинок.
    • Костянтинівку війська рф атакували дронами та артилерією – травмовано мирного жителя, пошкоджено три приватних будинки та цивільний автомобіль.
      • Один поранений – в селі Перше Травня, постраждало домогосподарство.
        • На Мирноград росія скинула бомбу «ФАБ-250» - пошкоджено 6 приватних будинків і торговельні павільйони.
          • Райгородок ворог накрив з РСЗВ «Смерч» - пошкодив 14 приватних осель і два автомобілі.
            • У Білокузьминівці – три пошкоджених будинки, в селі Шевченко Добропільської громади – два домогосподарства та лінія електропередач.
              Юлія Шрамко

              Юлія Шрамко

              Війна
              fab-250FAB-250
              donetskДонецьк

              Звернутися з питань розміщення реклами