Військові рф скинули три авіабомби на приватний сектор Костянтинівки: троє поранених

У Донецькій області російські військові вранці скинули три авіабомби на приватний сектор Костянтинівки, поранивши трьох місцевих жителів, пошкоджено 38 будинків, автомобілі та комунікації, повідомили у Донецькій обласній прокуратурі у вівторок, пише УНН.

Деталі

"Зранку 11 лютого упродовж 10 хвилин російська армія завдала 3 авіаудари по Костянтинівці. Попередньо, окупанти вчергове використали проти місцевого населення "ФАБ-250" з УМПК", - ідеться у повідомленні.

Засоби ураження, як вказано, поцілили по приватному сектору населеного пункту.

"Внаслідок атаки отримали поранення двоє чоловіків 53 й 80 років та 74-річна пенсіонерка. У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми і осколкові поранення. Їх доставлено до лікарні для надання медичної допомоги. На момент обстрілу потерпілі перебували за місцями мешкання", - повідомили у прокуратурі.

Як вказано, пошкоджено 38 приватних будинків, 3 автівки, лінії електромережі й газопровід.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Доповнення

За даними ГУНП у Донецькій області, за минулу добу троє людей зазнали поранень внаслідок російських обстрілів Донеччини. Упродовж доби ворог здійснив 3 809 атак по лінії фронту та житловому сектору. Під ударом перебували 9 населених пунктів. Руйнувань зазнали 38 цивільних об’єктів, з них 30 житлових будинків: