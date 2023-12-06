Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ

Представители Международного уголовного суда, которые помогают украинским экспертам документировать последствия российской агрессии, впервые столкнулись с такими масштабами геноцида, преступлений против человечности, военных преступлений и преступлений агрессии. Об этом сообщили эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз по итогам очередного визита миссии МУКС, пишет УНН.

Отмечается, что эксперты МУС в своей работе встречались с кейсами подобными тем, которые сейчас решаются в Украине, это работа по фактам военных действия в Ираке и Сирии, других местах, у них есть отработанные методы и подходы, но все это приобретает новый вид в условиях таких масштабов. И нынешняя совместная работа экспертов КНИИСЭ и представителей МУС является уникальным опытом для обеих сторон.

В частности, европейские эксперты теперь владеют информацией о возможностях массового применения по гражданским объектам ударных дронов типа "шахед", которыми враг практически каждую ночь атакует Украину.

"Организовать процесс простейшего экспертного эксперимента для научной работы или отработки алгоритмов кризисного реагирования гораздо проще, чем когда потрясения уже случаются и они массовые. Уникальной, например, является экспертная работа по исследованию ударных БПЛА типа "Shahed". Возможно наши европейские коллеги имели представление об их действии, но такого массового применения и в частности по гражданским объектам до сих пор никогда не было. При этом необходимо обеспечивать надлежащий профессиональный уровень, не поверхностного, а основательного экспертного подхода, чтобы в дальнейшем эта работа имела значение с юридической точки зрения. Это другие условия работы. Мы пересматриваем алгоритмы работы наших коллег, отработанных в ЕС, но они должны быть адаптированы к нашей реальности. Изучаем, анализируем что подходит для нас, учимся и даем возможность получать определенный опыт нашим партнерам", - отметили в КНИИСЭ.

Также продолжается сотрудничество с иностранными представителями по направлениям взрывотехнических и компьютерно-технических видов исследований. Представители МУС традиционно оказывают Украине техническую помощь и поддержку по надлежащему документированию и исследованию преступлений российских военных в контексте войны. То есть речь идет о практической помощи иностранных коллег украинским экспертам для всестороннего документирования российских преступлений, которые в дальнейшем будут представлять кейсы МУС.

"Представители миссии МУС, в которую входят эксперты из разных стран мира, имеют широкие технические возможности, в то же время эти методы полностью освоены украинскими специалистами. Если говорить о сфере компьютерно-технических исследований, то здесь просто невозможно отставать, поскольку сразу теряется динамика. Нужно постоянно быть осведомленными обо всех инновациях, изменениях и актуальных тенденциях. Эксперты КНИИСЭ участвуют во многих международных мероприятиях и встречах, обмениваются опытом с иностранными коллегами и используют одинаковые методы исследований. Все программные средства, которые используются в ведущих экспертных лабораториях мира, так же присутствуют работе экспертов КНИИСЭ. Отличие заключается лишь в доступе к расширенным опциям программно-технического обеспечения. Здесь всегда стремимся к совершенствованию", - добавили в КНИИСЭ.

Уточнили, что работа экспертов и следователей МУС сфокусирована на преступлениях, подпадающих под Римский устав МУС, а именно четыре основных международных преступления: геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступления агрессии. Это преступления, которые не имеют срока давности и относятся именно к компетенции МУС.

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