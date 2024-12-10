Военные и их семьи смогут получить государственные услуги через «Дію»
Киев • УНН
Кабмин запускает экспериментальный проект по цифровизации услуг для военных через портал «Дія». Военнослужащие и их семьи смогут оформить статус инвалидности, пенсии, льготы и другие виды господдержки онлайн.
Кабинет министров запускает экспериментальный проект, по которому действующие и бывшие военные, а также их семьи смогут получить ряд услуг через "Дію". В частности, оформить статус лица с инвалидностью вследствие войны, денежную помощь и тому подобное. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.
Детали
Как заявил Шмыгаль, Кабмин принял решение о цифровизации услуг для действующих и бывших военнослужащих и их родных.
"Запускаем экспериментальный проект, который позволит через портал "Дія" оформить: статус лица с инвалидностью вследствие войны; денежную помощь раненым; назначение пенсии по инвалидности; обеспечение средствами реабилитации; жилищно-коммунальные льготы; услуги, которые государство предоставляет семьям погибших воинов", - сказал Шмыгаль.
Дополнение
Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram сообщил, что Кабмин согласовал предложение Министерства цифровой трансформации и Министерства обороны относительно реализации экспериментального проекта по внедрению комплексной электронной публичной услуги по оказанию государственной поддержки военнослужащим, лицам, уволенным с военной службы, и членам их семей.
"Утвержден порядок реализации экспериментального проекта, определяющий процедуру реализации проекта по внедрению комплексной электронной публичной услуги по предоставлению государственной поддержки военнослужащим, лицам, уволенным с военной службы, и членам их семей средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг, а также перечень сведений и/или документов, необходимых для ее предоставления", - сообщил Мельничук.
Напомним
Правительство приняло постановление о запуске программы книга в приложении "Дія". Все украинцы, которым именно в 2024-м исполнилось 18 лет, смогут получить 908 гривен на покупку книг на украинском языке.