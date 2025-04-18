Комплекс времен холодной войны, в котором размещаются главные командующие и планировщики НАТО в Монсе в Бельгии, как ожидается, получит новое здание до 2030 года, сообщает Euractiv, пишет УНН.

Детали

Строительство нового объекта для Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе должно начаться в мае 2026 года. SHAPE, как его называют в военном альянсе, - это место, где старшие должностные лица координируют операции и планируют защиту и сдерживание.

"Именно команде в Валлонии поручено готовиться к войне с россией", пишет издание.

Но объект практически не изменился с момента его строительства в 1967 году - и с тех пор произошло многое.

В то время как высшее руководство и дипломаты, работающие в главном штабе НАТО к северу от Брюсселя, наслаждаются современными удобствами совершенно нового здания стоимостью 1 млрд евро, включая тренажерный зал и торговый центр, сотрудники SHAPE, по-прежнему, работают с помещениями, изначально спроектированными как временные.

Это место было построено в 1960-х годах, когда НАТО переместилось из Франции.

С тех пор здесь обходились устаревшей инфраструктурой - до декабря прошлого года, когда члены НАТО одобрили финансирование нового центра военного командования, что давно назрело.

Зеленый свет был дан после 10 лет, потраченных на исправление требований ко всему внутри зданий, от размера до безопасности.

Текущий комплекс "превысил ожидаемый срок службы", и "SHAPE нужны новые и современные помещения, чтобы иметь возможность эффективно работать в будущем", сказал представитель организации изданию Euractiv.

Новый "дом" высших командиров военного альянса будет стоить примерно 800 миллионов евро, и это единственная цифра, официально утвержденная участниками на данный момент.

В эту цену не включены другие необходимые расходы, такие как новая система связи и информации, оцениваемая в 110 миллионов евро, а также меры по переходу, парковочные места и многое другое.

Капитальный ремонт - это не просто физический переезд. Переход из одного здания в другое будет "больше, чем просто перемещение персонала", сказал представитель.

Перепроектирование штаб-квартиры - длительный процесс, который изначально начался в 2013 году. Власти Бельгии планируют завершить строительство до мая 2030 года, сообщил представитель SHAPE изданию Euractiv.

Однако, по словам источника, оно будет завершено только к маю 2033 года, после того, как старые здания будут снесены и превращены в парковочные места.

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