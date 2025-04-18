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"Військова кімната" НАТО в Монсі буде реконструйована на 1 мільярд євро

Київ • УНН

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Комплекс часів холодної війни, де розміщуються головні командувачі НАТО в Монсі, отримає нову будівлю до 2030 року. Будівництво об'єкта для Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО розпочнеться у травні 2026 року.

"Військова кімната" НАТО в Монсі буде реконструйована на 1 мільярд євро

Комплекс часів холодної війни, у якому розміщуються головні командувачі та планувальники НАТО в Монсі у Бельгії, як очікується, отримає нову будівлю до 2030 року, повідомляє Euractiv, пише УНН.

Деталі

Будівництво нового об'єкта для Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі має розпочатися у травні 2026 року. SHAPE, як його називають у військовому альянсі, - це місце, де старші посадові особи координують операції та планують захист та стримування.

"Саме команді у Валлонії доручено готуватися до війни з росією", пише видання.

Але об'єкт практично не змінився з моменту його будівництва в 1967 році - і з того часу сталося багато.

У той час як найвище керівництво та дипломати, які працюють у головному штабі НАТО на північ від Брюсселя, насолоджуються сучасними зручностями абсолютно нової будівлі вартістю 1 млрд євро, включаючи тренажерний зал та торговий центр, співробітники SHAPE, як і раніше, працюють з приміщеннями, спочатку спроектованими як тимчасові.

Це місце було збудовано у 1960-х роках, коли НАТО перемістилося з Франції.

З того часу тут обходилися старішою інфраструктурою - до грудня минулого року, коли члени НАТО схвалили фінансування нового центру військового командування, що давно назрів.

Зелене світло було дано після 10 років, витрачених на виправлення вимог до всього всередині будівель, від розміру до безпеки.

Поточний комплекс "перевищив очікуваний термін служби", і "SHAPE потрібні нові та сучасні приміщення, щоб мати можливість ефективно працювати в майбутньому", - сказав представник організації виданню Euractiv.

Новий "дім" вищих командирів військового альянсу коштуватиме приблизно 800 мільйонів євро, і це єдина цифра, офіційно затверджена учасниками наразі.

У цю ціну не включено інші необхідні витрати, такі як нова система зв'язку та інформації, що оцінюється в 110 мільйонів євро, а також заходи з переходу, паркувальні місця та багато іншого.

Капітальний ремонт - це не просто фізичний переїзд. Перехід з однієї будівлі в іншу буде "більшим, ніж просто переміщення персоналу", сказав представник.

Перепроектування штаб-квартири - тривалий процес, який спочатку почався в 2013 році. Влада Бельгії планує завершити будівництво до травня 2030 року, повідомив представник SHAPE виданню Euractiv.

Однак, за словами джерела, воно буде завершено лише до травня 2033 року, після того, як старі будівлі будуть знесені і перетворені на паркувальні місця.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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