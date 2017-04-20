Водопад в Антарктиде показали на видео
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Большие реки, озера и водопады зафиксировали с помощью аэрофотосъемки и спутниковых снимков в Антарктиде, передает УНН со ссылкой на Іndependent.
В то время как временные потоки талой воды раньше встречались полярниками, считалось, что воду в жидком состоянии увидеть здесь можно довольно редко, поскольку на континенте так холодно.
Однако, новое исследование с помощью аэрофотосъемки и спутниковых снимков обнаружили большие "дренажи талой воды" на юге, в примерно 600 км от Южного полюса, и на высоте - 1,300 м над уровнем моря - примерно такой же высоты, как Бен-Невис.
Это включало реки до 120 км, озера длиной 80 км и водопады 120 м в ширину.
Исследователи предупредили, что такое количество воды может ускорить скорость таяния льда в Антарктиде выше ожидаемых сегодня уровней. Если весь лед на континенте исчезнет, процесс, которому, скорее всего, потребовались бы века, спровоцирует повышение уровня моря примерно на 60 метров во всем мире.
Как сообщал УНН, арктическую ледяную трещину, которая начала увеличиваться несколько месяцев назад, сняли с самолета.