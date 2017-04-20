Водопад в Антарктиде показали на видео

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 38610 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101795 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155364 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115996 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116247 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112405 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104172 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107037 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103540 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153314 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Водопад в Антарктиде показали на видео

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. Большие реки, озера и водопады зафиксировали с помощью аэрофотосъемки и спутниковых снимков в Антарктиде, передает УНН со ссылкой на Іndependent.

В то время как временные потоки талой воды раньше встречались полярниками, считалось, что воду в жидком состоянии увидеть здесь можно довольно редко, поскольку на континенте так холодно.

Однако, новое исследование с помощью аэрофотосъемки и спутниковых снимков обнаружили большие "дренажи талой воды" на юге, в примерно 600 км от Южного полюса, и на высоте - 1,300 м над уровнем моря - примерно такой же высоты, как Бен-Невис.

Это включало реки до 120 км, озера длиной 80 км и водопады 120 м в ширину.

Исследователи предупредили, что такое количество воды может ускорить скорость таяния льда в Антарктиде выше ожидаемых сегодня уровней. Если весь лед на континенте исчезнет, ​​процесс, которому, скорее всего, потребовались бы века, спровоцирует повышение уровня моря примерно на 60 метров во всем мире.

Как сообщал УНН, арктическую ледяную трещину, которая начала увеличиваться несколько месяцев назад, сняли с самолета.

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