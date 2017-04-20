Водопад в Антарктиде показали на видео

В то время как временные потоки талой воды раньше встречались полярниками, считалось, что воду в жидком состоянии увидеть здесь можно довольно редко, поскольку на континенте так холодно.

Однако, новое исследование с помощью аэрофотосъемки и спутниковых снимков обнаружили большие "дренажи талой воды" на юге, в примерно 600 км от Южного полюса, и на высоте - 1,300 м над уровнем моря - примерно такой же высоты, как Бен-Невис.

Это включало реки до 120 км, озера длиной 80 км и водопады 120 м в ширину.

Исследователи предупредили, что такое количество воды может ускорить скорость таяния льда в Антарктиде выше ожидаемых сегодня уровней. Если весь лед на континенте исчезнет, ​​процесс, которому, скорее всего, потребовались бы века, спровоцирует повышение уровня моря примерно на 60 метров во всем мире.

Как сообщал УНН, арктическую ледяную трещину, которая начала увеличиваться несколько месяцев назад, сняли с самолета.