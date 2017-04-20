Водоспад в Антарктиді показали на відео
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Великі річки, озера і водоспади зафіксували за допомогою аерофотозйомки і супутникових знімків в Антарктиді, передає УНН з посиланням на Іndependent.
У той час як тимчасові потоки талої води раніше зустрічалися полярниками, вважалося, що воду у рідкому стані побачити тут можна досить рідко, оскільки на континенті так холодно.
Однак, нове дослідження за допомогою аерофотозйомки і супутникових знімків виявили великі "дренажі талої води" на півдні, за приблизно 600 км від Південного полюса, і на висоті - 1,300 м над рівнем моря - приблизно такої ж висоти, як Бен-Невіс.
Це включало річки до 120 км, озера довжиною 80 км і водоспади 120 м завширшки.
Дослідники попередили, що така кількість води може прискорити швидкість танення льоду в Антарктиді вище очікуваних на сьогодні рівнів. Якщо весь лід на континенті зникне, процес, якому, швидше за все, потрібні були століття, спровокує підвищення рівня моря приблизно на 60 метрів у всьому світі.
Як повідомляв УНН, арктичну льодову тріщину, яка почала збільшуватися кілька місяців тому, зняли з літака.