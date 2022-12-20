Водоснабжение в Киеве уже возобновили - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Водоснабжение уже постепенно появляется в домах киевлян, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Телеграм, пишет УНН.
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"Систему водоснабжения Киева восстановили. Насосные агрегаты на водопроводных насосных станциях запустили в работу, но нужно определенное время, чтобы вода дошла до всех потребителей. Водоснабжение уже постепенно появляется в домах киевлян", - сообщил Кличко.
Детали
Сначала вода будет на нижних этажах домов, указал мэр.
"Давление на верхних этажах многоэтажных домов обычно обеспечивают дополнительные станции подкачки, на запуск которых требуется время и электричество. Коммунальщики продолжают работать, чтобы вернуть водоснабжение в домах всех киевлян", - добавил чиновник.
Ранее
В Киеве были возможны перебои с водоснабжением в течение двух часов из-за восстановительных работ.