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Водоснабжение в Киеве уже возобновили - мэр

Водоснабжение в Киеве уже возобновили - мэр

Киев • УНН

 • 727952 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Водоснабжение уже постепенно появляется в домах киевлян, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Телеграм, пишет УНН.

Цитата

"Систему водоснабжения Киева восстановили. Насосные агрегаты на водопроводных насосных станциях запустили в работу, но нужно определенное время, чтобы вода дошла до всех потребителей. Водоснабжение уже постепенно появляется в домах киевлян", - сообщил Кличко.

Детали

Сначала вода будет на нижних этажах домов, указал мэр.

"Давление на верхних этажах многоэтажных домов обычно обеспечивают дополнительные станции подкачки, на запуск которых требуется время и электричество. Коммунальщики продолжают работать, чтобы вернуть водоснабжение в домах всех киевлян", - добавил чиновник.

Ранее

В Киеве были возможны перебои с водоснабжением в течение двух часов из-за восстановительных работ.

Украинские Национальные Новости

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