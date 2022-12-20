В Киеве возможны перебои с водоснабжением - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. В Киеве возможны перебои с водоснабжением в течение двух часов из-за восстановительных работ, предупредили в КГГА во вторник, 20 декабря, в Telegram, пишет УНН.
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"В связи с проведением восстановительных работ на объектах энергетической инфраструктуры в течение 2-х часов в городе возможны перебои с водоснабжением", - сообщили в КГГА.
Все службы, отметили в администрации, работают круглосуточно для стабилизации ситуации после обстрелов.
Дополнение
На утро в Киеве все еще применяются аварийные отключения электроэнергии, котельные, подающие тепло примерно 5% жителей столицы, работают поочередно из-за проблем с электроснабжением. Водоснабжение, по данным КГВА, работало в штатном режиме.