У Києві можливі перебої з водопостачанням - КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. У Києві можливі перебої з водопостачанням протягом двох годин через відновлювальні роботи, попередили у КМДА у вівторок, 20 грудня, у Telegram, пише УНН.
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"У зв'язку з проведенням відновлювальних робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури протягом 2-х годин у місті можливі перебої з водопостачанням", - повідомили у КМДА.
Усі служби, наголосили в адміністрації, працюють цілодобово для стабілізації ситуації після обстрілів.
Доповнення
На ранок у Києві все ще застосовуються аварійні відключення електроенергії, котельні, які подають тепло приблизно 5% жителів столиці, працюють почергово через проблеми з електропостачанням. Водопостачання, за даними КМВА, працювало в штатному режимі.