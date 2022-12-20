Водопостачання у Києві вже відновили - мер

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"Систему водопостачання Києва відновили. Насосні агрегати на водопровідних насосних станціях запустили в роботу, але потрібен певний час, щоб вода дійшла до всіх споживачів. Водопостачання вже поступово з’являється в домівках киян", - повідомив Кличко.

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Спершу вода буде на нижніх поверхах будинків, вказав мер.

"Тиск на верхніх поверхах багатоповерхових будинків зазвичай забезпечують додаткові станції підкачки, на запуск яких потрібен час і електрика. Комунальники продовжують працювати, аби повернути водопостачання в помешканнях всіх киян", - додав посадовець.

Раніше

У Києві були можливі перебої з водопостачанням протягом двох годин через відновлювальні роботи.