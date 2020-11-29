Водоснабжения после аварии в одном из районов Киева восстановлено - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Водоснабжение в домах Шевченковского района Киева восстановлено. Об этом сообщили в пресс-центре КГГА, передает УНН.
"Специалисты "Киевводоканала" оперативно устранили аварийную ситуацию и восстановили водоснабжение жителей на ул. Большая Житомирская и Львовская площадь", - сообщили в пресс-центре.
"Сейчас все жители уже имеют воду в кранах. На месте проведения ремонтных работ выполняется благоустройство", - добавили в КГГА.
Напомним, сегодня за аварийной ситуации исчезло водоснабжения по нескольким адресам Шевченковского района Киева.