Водоснабжения после аварии в одном из районов Киева восстановлено - КГГА

"Специалисты "Киевводоканала" оперативно устранили аварийную ситуацию и восстановили водоснабжение жителей на ул. Большая Житомирская и Львовская площадь", - сообщили в пресс-центре.

"Сейчас все жители уже имеют воду в кранах. На месте проведения ремонтных работ выполняется благоустройство", - добавили в КГГА.

Напомним, сегодня за аварийной ситуации исчезло водоснабжения по нескольким адресам Шевченковского района Киева.