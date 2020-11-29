Через аварію жителі одного з районів Києва залишилися без води
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. У неділю, 29 листопада, через аварійну ситуацію відсутнє водопостачання за кількома адресами Шевченківського району Києва. Аварію планують ліквідувати до ранку 30 листопада. Про це УНН повідомили у пресслужбі КМДА.
“29 листопада у зв’язку з аварійною ситуацією на водопровідній мережі діаметром 400 на вул. Великій Житомирській, 24 з 16:00 відсутнє водопостачання”, — повідомляє КМДА з посиланням на дані ПрАТ “АК “Київводоканал”.
Зокрема, водопостачання, як вказано, відсутнє за адресами:
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- вул. Велика Житомирська 24, 24-Б, 26, 26-Б, 28, 30, 30-А, 34, 38, 40, 26-В;
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- Львівська площа, 4, 4-А, 6.
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Автоцистерни з питною водою чергуватимуть за адресами:
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- вул. Велика Житомирська, 24;
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- Львівська площа, 4.
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“Орієнтовно роботи триватимуть до ранку 30 листопада”, — додали у КМДА.
Нагадаємо, тиждень тому через аварію частина столичного Голосієва на добу залишилися без води.