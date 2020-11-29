Из-за аварии жители одного из районов Киева остались без воды
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В воскресенье, 29 ноября, из-за аварийной ситуации отсутствует водоснабжение по нескольким адресам Шевченковского района Киева. Аварию планируют ликвидировать до утра 30 ноября. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
"29 ноября в связи с аварийной ситуацией на водопроводной сети диаметром 400 на ул. Большой Житомирской, 24 с 16:00 отсутствует водоснабжение", - сообщает КГГА со ссылкой на данные ЧАО "АК "Киевводоканал".
В частности, водоснабжение, как указано, отсутствует по адресам:
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- ул. Большая Житомирская 24 24-Б, 26, 26-Б, 28, 30, 30-А, 34, 38, 40, 26-В;
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- Львовская площадь, 4, 4-А, 6.
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Автоцистерны с питьевой водой будут дежурить по адресам:
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- ул. Большая Житомирская, 24;
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- Львовская площадь, 4.
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"Ориентировочно работы продлятся до утра 30 ноября", - добавили в КГГА.
Напомним, неделю назад из-за аварии часть столичного Голосеево на сутки осталась без воды.