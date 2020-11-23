Через аварію частина столичного Голосієва на добу залишиться без води

“Сьогодні, 23 листопада, у зв’язку із аварійною ситуацією на водопровідній мережі на проспекті Науки, 33, тимчасово буде відсутнє водопостачання”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що зокрема, водопостачання буде відсутнє за адресами: просп. Науки, 33 (5/1), 35 (корпус 2-4), 39; вул. Лисогірська, 3-37; вул. Ракетна, 3-27, 2-22; вул. Панорамна, 33, 4-28.

“Орієнтовний час ліквідації пошкодження — 1 доба. Автоцистерна з питною водою чергуватиме на проспекті Науки, 33”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, робочий тиждень у Києві почався із заторів.