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Через аварію частина столичного Голосієва на добу залишиться без води

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Через аварію на водопровідній мережі декілька вулиць у Голосіївському районі Києва орієнтовно на добу залишаться без води. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.

“Сьогодні, 23 листопада, у зв’язку із аварійною ситуацією на водопровідній мережі на проспекті Науки, 33, тимчасово буде відсутнє водопостачання”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що зокрема, водопостачання буде відсутнє за адресами: просп. Науки, 33 (5/1), 35 (корпус 2-4), 39; вул. Лисогірська, 3-37; вул. Ракетна, 3-27, 2-22; вул. Панорамна, 33, 4-28.

“Орієнтовний час ліквідації пошкодження — 1 доба. Автоцистерна з питною водою чергуватиме на проспекті Науки, 33”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, робочий тиждень у Києві почався із заторів

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