Из-за аварии часть столичного Голосеево на сутки останется без воды
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Из-за аварии на водопроводной сети несколько улиц в Голосеевском районе Киева ориентировочно на сутки останутся без воды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Сегодня, 23 ноября, в связи с аварийной ситуацией на водопроводной сети на проспекте Науки, 33, будет временно отсутствовать водоснабжение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в частности, водоснабжение будет отсутствовать по адресам: ул. Науки, 33 (5/1), 35 (корпус 2-4), 39; ул. Лысогорская, 3-37; ул. Ракетная, 3-27, 2-22; ул. Панорамная, 33, 4-28.
"Ориентировочное время ликвидации повреждения - 1 сутки. Автоцистерна с питьевой водой будет дежурить на проспекте Науки, 33", - говорится в сообщении.
Напомним, рабочая неделя в Киеве началась с пробок.