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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 21718 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 80528 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 101246 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 117376 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 152240 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 200016 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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Из-за аварии часть столичного Голосеево на сутки останется без воды

Из-за аварии часть столичного Голосеево на сутки останется без воды

Киев  •  УНН

 • 15527 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Из-за аварии на водопроводной сети несколько улиц в Голосеевском районе Киева ориентировочно на сутки останутся без воды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Сегодня, 23 ноября, в связи с аварийной ситуацией на водопроводной сети на проспекте Науки, 33, будет временно отсутствовать водоснабжение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в частности, водоснабжение будет отсутствовать по адресам: ул. Науки, 33 (5/1), 35 (корпус 2-4), 39; ул. Лысогорская, 3-37; ул. Ракетная, 3-27, 2-22; ул. Панорамная, 33, 4-28.

"Ориентировочное время ликвидации повреждения - 1 сутки. Автоцистерна с питьевой водой будет дежурить на проспекте Науки, 33", - говорится в сообщении.

Напомним, рабочая неделя в Киеве началась с пробок.

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