Водопостачання після аварії в одному з районів Києва відновлено - КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Водопостачання у будинках Шевченківського району Києва відновлено. Про це повідомили у пресцентрі КМДА, передає УНН.
“Фахівці „Київводоканалу“ оперативно усунули аварійну ситуацію та відновили водопостачання мешканців на вул. Велика Житомирська та Львівська площа”, — повідомили у пресцентрі.
“Наразі усі мешканці вже мають воду у кранах. На місці проведення ремонтних робіт виконується благоустрій”, — додали у КМДА.
Нагадаємо, сьогодні через аварійну ситуацію зникло водопостачання за кількома адресами Шевченківського району Києва.