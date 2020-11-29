Водопостачання після аварії в одному з районів Києва відновлено - КМДА

“Фахівці „Київводоканалу“ оперативно усунули аварійну ситуацію та відновили водопостачання мешканців на вул. Велика Житомирська та Львівська площа”, — повідомили у пресцентрі.

“Наразі усі мешканці вже мають воду у кранах. На місці проведення ремонтних робіт виконується благоустрій”, — додали у КМДА.

Нагадаємо, сьогодні через аварійну ситуацію зникло водопостачання за кількома адресами Шевченківського району Києва.