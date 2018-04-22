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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Водоснабжение Авдеевки будет полностью восстановлено к утру - Жебривский

Киев • УНН

 • 8406 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 22 апреля. УНН. Сейчас на Донецкой фильтровальной станции (ДФС) продолжается процесс заполнения системы водой. Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook, передает УНН.

Водоснабжение Авдеевки будет полностью восстановлено к утру - Жебривский

"В 15:10 Донецкая фильтровальная станция начала свою работу. Сейчас идет процесс заполнения системы водой. К утру централизованное водоснабжение Авдеевки и Ясиноватского района будет полностью восстановлено", - написал Жебривский.

Напомним, 22 апреля работа на Донецкой фильтровальной станции была восстановлена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ОБСЕ намерена установить пункт наблюдения у ДФС - МТОТ

Как сообщал УНН, 17 апреля под обстрел попал автобус, перевозивший сменный персонал Донецкой фильтровальной станции. В результате получили ранения пятеро сотрудников компании. Донецкая фильтровальная станция временно остановила работу в среду, 18 апреля.

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