Водоснабжение Авдеевки будет полностью восстановлено к утру - Жебривский

"В 15:10 Донецкая фильтровальная станция начала свою работу. Сейчас идет процесс заполнения системы водой. К утру централизованное водоснабжение Авдеевки и Ясиноватского района будет полностью восстановлено", - написал Жебривский.

Напомним, 22 апреля работа на Донецкой фильтровальной станции была восстановлена.

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Как сообщал УНН, 17 апреля под обстрел попал автобус, перевозивший сменный персонал Донецкой фильтровальной станции. В результате получили ранения пятеро сотрудников компании. Донецкая фильтровальная станция временно остановила работу в среду, 18 апреля.