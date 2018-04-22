Водопостачання Авдіївки буде повністю відновлене до ранку – Жебрівській
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 22 квітня. УНН. Зараз на Донецькій фільтрувальній станції (ДФС) триває процес заповнення системи водою. Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівській на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"О 15:10 Донецька фільтрувальна станція розпочала свою роботу. Зараз триває процес заповнення системи водою. До ранку централізоване водопостачання Авдіївки та Ясинуватського району буде повністю відновлене", - написав Жебрівський.
Нагадаємо, 22 квітня робота на Донецькій фільтрувальній станції була відновлена.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ОБСЄ має намір встановити пункт спостереження біля ДФС – МТОТ
Як повідомляв УНН, 17 квітня під обстріл потрапив автобус, який перевозив змінний персонал Донецької фільтрувальної станції. Внаслідок цього отримали поранення п’ятеро співробітників компанії. Донецька фільтрувальна станція тимчасово зупинила роботу у середу, 18 квітня.