Водолазы из США и Украины обследуют акваторию порта Южный под будущий причал "Айлендов"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Специалисты специализированного подразделения ВМС США Underwater Construction Team One (UCT-1) начали работы по подводному осмотру и гидрографических промеров в районе одного из причалов порта Южный, где будут базироваться патрульные катера типа “Island”. Об этом информирует АрмияInform, передает УНН.
Так, по словам и.о. начальника поисково-спасательной службы Командования ВМС ВС Украины капитана 2 ранга Леонида Бурлаки, работы по подводному обследованию гидросооружений американские специалисты проводят совместно с украинскими коллегами-водолазами. Кроме фактических результатов, совместное выполнение задач позволит военнослужащим обеих стран также обменяться практическим опытом, ознакомиться с техническим оборудованием для подводных работ, особенностями организации водолазных работ.
“Результатом этой работы станет подробный отчет с выводами, что нужно сделать для реконструкции и усиления причала № 29, планирования дальнейших ремонтно-восстановительных работ”, — информирует агентство.
Заметим, речь идет о том же причале, открытом в начале октября и где будут базироваться патрульные катера типа “Island”, полученные от США.
Напомним, в ноябре прошлого года состоялось торжественное включение американских патрульных катеров Island — “Старобельск”, “Славянск” и поисково-спасательного судна “Александр Охрименко” в состав Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
Как сообщал УНН, сейчас в США готовят к передаче Украине еще несколько патрульных катеров класса “Island”.