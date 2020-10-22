У США ще декілька катерів Island готуються до відправки найближчим часом в Україну - посол

“У жовтні минулого року в Одесу прибули перші два патрульних катери класу „Island“, ще кілька готуються до перекидання найближчим часом. Насправді, минулого тижня у мене була можливість особисто оглянути їх в Балтіморі”, — сказав посол.

Він нагадав, що Україна не тільки отримує допомогу від США, але також купує американське оборонне обладнання.

“У грудні минулого року ми уклали угоду на закупівлю протитанкових ракет „Javelin“, першу подібну угоду між Україною та США в рамках програми продажів озброєнь за кордоном. Ми сподіваємося, що найближчим часом в США буде закуплено більше високотехнологічного обладнання”, — додав дипломат.

Як повідомляв УНН, раніше в ЗМІ з’явилася інформація, що “США активно розглядають можливість озброєння (українських — ред.) кораблів ще більшою вогневою міццю, корабельними ракетами, здатними націлюватися на ворожі військові кораблі”.