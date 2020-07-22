США рассматривают возможность вооружить украинские суда большей огневой мощью – CNN
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Соединенные Штаты Америки работают над укреплением Военно-морского флота Украины, практически уничтоженного после захвата Россией Крыма в 2014 году, пока Москва укрепляет свои собственные силы в регионе путем военного наращивания, которое некоторые считают угрозой для всего юго-восточного фланга НАТО. О том, как именно Соединенные Штаты поддерживают украинский флот, пишет CNN со ссылкой на источники в Пентагоне, передает УНН.
Отмечается, что ранее США уже предоставили Украине два катера класса Island Береговой охраны США и новые патрульные катера Mark VI, которые "считаются идеальными, когда речь идет о работе на мелководье Азовского моря".
Официальный представитель министерства обороны США, в свою очередь, рассказал CNN, что Киев находится в процессе приобретения еще трех катеров береговой охраны класса Island.
Также Пентагон недавно объявил о планах предоставить Киеву несколько патрульных катеров Mark VI, а Госдепартамент также недавно одобрил продажу Украине 16 дополнительных патрульных катеров, шесть из которых будут оплачены по программе помощи США, остальные будут приобретены за счет Украины.
В то время как патрульные катера вооружены дистанционно управляемыми пушками, представители американского оборонного ведомства сообщили CNN, что "США активно рассматривают возможность вооружения кораблей еще большей огневой мощью, корабельными ракетами, способными нацеливаться на вражеские военные корабли".
"Мы заинтересованы в том, чтобы вооружить их патрульные катера ракетами", - сказал представитель министерства обороны США для CNN.
Ракеты "не предназначены для провокаций, они просто предназначены для обороны, чтобы эти корабли могли защитить себя в случае, если что-то вроде инцидента в Керченском проливе повторится", - сказал представитель оборонного ведомства.
Как сообщал УНН, на прошлой неделе США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования. Шесть катеров уже готовятся для Украины в рамках помощи США по безопасности.