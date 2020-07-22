США рассматривают возможность вооружить украинские суда большей огневой мощью – CNN

КИЕВ. 22 июля. УНН. Соединенные Штаты Америки работают над укреплением Военно-морского флота Украины, практически уничтоженного после захвата Россией Крыма в 2014 году, пока Москва укрепляет свои собственные силы в регионе путем военного наращивания, которое некоторые считают угрозой для всего юго-восточного фланга НАТО. О том, как именно Соединенные Штаты поддерживают украинский флот, пишет CNN со ссылкой на источники в Пентагоне, передает УНН.