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США розглядають можливість озброїти українські судна більшою вогневою потужністю – CNN

США розглядають можливість озброїти українські судна більшою вогневою потужністю – CNN

Київ • УНН

 • 50868 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Сполучені Штати Америки працюють над зміцненням Військово-морського флоту України, практично знищеного після захоплення Росією Криму у 2014 році, поки Москва зміцнює свої власні сили в регіоні шляхом військового нарощування, яке дехто вважає загрозою для всього південно-східного флангу НАТО. Про те, як саме Сполучені Штати підтримують український флот, пише CNN з посиланням на джерела в Пентагоні, передає УНН.

Зазначається, що раніше США вже надали Україні два катери класу Island Берегової охорони США і нові патрульні катери Mark VI, які "вважаються ідеальними, коли йдеться про роботу на мілководді Азовського моря".

Офіційний представник міністерства оборони США, своєю чергою, розповів CNN, що Київ перебуває в процесі придбання ще трьох катерів берегової охорони класу Island.

Також Пентагон нещодавно оголосив про плани надати Києву кілька патрульних катерів Mark VI, а Держдепартамент також недавно схвалив продаж Україні 16 додаткових патрульних катерів, шість з яких будуть оплачені за програмою допомоги США, інші будуть придбані коштом України.

У той час як патрульні катери озброєні дистанційно керованими гарматами, представники американського оборонного відомства повідомили CNN, що "США активно розглядають можливість озброєння кораблів ще більшою вогневою потужністю, корабельними ракетами, здатними націлюватися на ворожі військові кораблі".

"Ми зацікавлені в тому, щоб озброїти їх патрульні катери ракетами", - сказав представник міністерства оборони США для CNN.

Ракети "не призначені для провокацій, вони просто призначені для оборони, щоб ці кораблі могли захистити себе в разі, якщо щось на кшталт інциденту в Керченській протоці повториться", - сказав представник оборонного відомства.

Як повідомляв УНН, минулого тижня США схвалили продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI та супутнього устаткування. Шість катерів вже готуються для України в рамках допомоги США з безпеки.

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