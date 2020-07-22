США розглядають можливість озброїти українські судна більшою вогневою потужністю – CNN

КИЇВ. 22 липня. УНН. Сполучені Штати Америки працюють над зміцненням Військово-морського флоту України, практично знищеного після захоплення Росією Криму у 2014 році, поки Москва зміцнює свої власні сили в регіоні шляхом військового нарощування, яке дехто вважає загрозою для всього південно-східного флангу НАТО. Про те, як саме Сполучені Штати підтримують український флот, пише CNN з посиланням на джерела в Пентагоні, передає УНН.