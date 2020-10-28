Водолази зі США та України обстежують акваторію порту Південний під майбутній причал "Айлендів"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Фахівці спеціалізованого підрозділу ВМС США Underwater Construction Team One (UCT-1) розпочали роботи з підводного огляду та гідрографічних промірів у районі одного з причалів порту Південний, де будуть базуватись патрульні катери типу “Island”. Про це інформує АрміяInform, передає УНН.

Так, зі слів т.в.о. начальника пошуково-рятувальної служби Командування ВМС ЗС України капітана 2 рангу Леоніда Бурлаки, роботи з підводного обстеження гідроспоруд американські фахівці проводять спільно з українськими колегами-водолазами. Окрім фактичних результатів, спільне виконання завдань дасть змогу військовослужбовцям обох країн також обмінятися практичним досвідом, ознайомитись з технічним обладнанням для підводних робіт, особливостями організації водолазних робіт.

“Результатом цієї роботи стане детальний звіт із висновками, що потрібно зробити для реконструкції та посилення причалу № 29, планування подальших ремонтно-відновлювальних робіт”, — інформує агентство.

Зауважимо, мова йде про той самий причал, що відкрили на початку жовтня і де будуть базуватись патрульні катери типу “Island”, отримані від США.

Нагадаємо, в листопаді минулого року відбулося урочисте включення американських патрульних катерів Island — “Старобільськ”, “Слов’янськ” та пошуково-рятувального судна “Олександр Охрименко” до складу Військово-морських сил Збройних сил України.

Як повідомляв УНН, наразі у США готують до передачі Україні ще декілька патрульних катерів класу “Island”.

Українські Національні Новини

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