Водность Днепра в мае ожидается существенно ниже нормы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Водность Днепра в мае ожидается на уровне 31% от месячной нормы, а Днестра - 54%. Это обсудили члены межведомственной комиссии на заседании, где согласовали режим работы днепровских и днестровских водохранилищ в мае 2019 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.
"По прогнозу Укргидрометцентра, водность Днепра возле Киева в мае 2019 года ожидается 31% от месячной нормы, а Днестра - 54%", - говорится в сообщении со ссылкой на данные Госводагентства.
Также присутствующие обсудили водохозяйственную обстановку на каскаде днепровских водохранилищ, и установлено, что 25 апреля наполнение каскада днепровских водохранилищ составляет 94%. А также проинформировано о качественном состоянии воды в каскаде днепровских водохранилищ, которое признано удовлетворительным.
Указано, что для обеспечения водопотребителей на ниже расположенном украинском участке Днестра после завершения эколого-репродукционного попуска осуществляться равномерный попуск в нижний бьеф затратами не менее 120-130 куб. м/с. Как отмечается, экологический попуск в низовья Днестра начат 15 апреля, и продлится он до 14 мая включительно.
Членами комиссии, учитывая снижение притока воды в днестровское водохранилище, согласованно обеспечить выполнение режима эколого-репродукционных попусков с возможным суточным срабатыванием до 30 см в апреле-мае.
Напомним, в прошлом году в украинские водоемы выпустили более 41 млн мальков рыб.