Водність Дніпра у травні очікується суттєво нижчою за норму

КИЇВ. 3 травня. УНН. Водність Дніпра у травні очікується на рівні 31% від місячної норми, а Дністра – 54%. Це обговорили члени міжвідомчої комісії на засіданні, де узгодили режими роботи дніпровських та дністровських водосховищ у травні 2019 року, передає УНН з посиланням на прес-службу уряду.