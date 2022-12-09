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Водородный трубопровод между Испанией и Францией будет готов к 2030 году

Водородный трубопровод между Испанией и Францией будет готов к 2030 году

Киев • УНН

 • 999846 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Амбициозный подводный трубопровод для доставки "зеленого" водорода из Пиренейского полуострова в остальную Европу будет завершен к 2030 году и будет стоить около 2,5 миллиарда евро, заявили в пятницу лидеры Франции, Испании и Португалии, передает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

По словам премьер-министра Испании Педро Санчеса, трубопровод между Барселоной и Марселем, также известный как BarMar, будет транспортировать два миллиона тонн водорода в год или 10 процентов европейского потребления.

"Это будет первый большой водородный коридор в Европейском союзе", – сказал Санчес.

Стоимость проекта составит около 2,5 млрд евро, сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Португалии Антонио Коштой.

Три лидера официально подписали планы в присутствии главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в кулуарах регионального саммита ЕС.

После переговоров они опубликовали дорожную карту и сроки завершения H2Med, которые, как они надеются, частично будут покрыты европейскими фондами.

Трубопровод по дну Средиземного моря будет транспортировать "зеленый" водород, который производится из воды путем электролиза с использованием возобновляемых источников энергии.

В дорожной карте подробно описаны три варианта маршрута трубопровода, при этом предпочтительный вариант протяженностью 455 километров на максимальной глубине 2600 метров.

Строительство начнется в 2025 году и продлится четыре года и восемь месяцев.

Встреча состоялась непосредственно перед саммитом EuroMed9, в котором принимают участие Хорватия, Кипр, Франция, Греция, Италия, Мальта, Португалия, Словения и Испания.

Чистая энергия

Проект H2Med стремится ускорить декарбонизацию европейской промышленности, предоставив ей широкомасштабный доступ к чистой энергии из Испании и Португалии, которые надеются стать мировыми лидерами в области "зеленого" водорода благодаря своим многочисленным ветряным и солнечным электростанциям.

"Стоимость передачи Н2 по трубопроводу на большие расстояния в 2-4 раза ниже стоимости передачи электроэнергии высоковольтными линиями", - говорится в сообщении.

Объявленный на саммите ЕС в октябре трубопровод предлагает альтернативу проекту трубопровода MidCat 2003 года, которым газ должен был транспортироваться через Пиренеи из Испании во Францию.

В 2019 году от него отказались из-за проблем с доходностью и возражений Парижа и защитников окружающей среды.

Первоначально идея заключалась в том, чтобы по трубопроводу транспортировать газ из Пиренейского полуострова в Центральную Европу, учитывая огромные возможности Испании и Португалии по превращению сжиженного природного газа (СПГ), поступающего в танкерах, обратно в газообразную форму.

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