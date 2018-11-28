Водителей предупредили о гололедице на дорогах
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. На дорогах Украины в среду, 28 ноября, ожидается гололедица, из-за погодных условий может быть затруднено движение транспорта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС.
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"По данным Укргидрометцентра, 28 ноября на дорогах большинства областей страны гололедица, в южной и восточной части порывы ветра 15-20 м/с", - сообщили в ведомстве.
Погодные условия могут вызвать нарушение движения транспорта на автомобильных дорогах, добавили в ГСЧС.
Как сообщал УНН, на Украину надвигаются морозы.