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Водіїв попередили про ожеледицю на дорогах

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. На дорогах України у середу, 28 листопада, очікується ожеледиця, через погодні умови може бути ускладнено рух транспорту. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС.

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"За даними Укргідрометцентру, 28 листопада на дорогах більшості областей країни ожеледиця, у південній та східній частині пориви вітру 15-20 м/с", - повідомили у відомстві.

Погодні умови можуть зумовити порушення руху транспорту на автомобільних дорогах, додали у ДСНС.

Як повідомляв УНН, на Україну насуваються морози.

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