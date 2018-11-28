Водіїв попередили про ожеледицю на дорогах
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. На дорогах України у середу, 28 листопада, очікується ожеледиця, через погодні умови може бути ускладнено рух транспорту. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Високогір’я Карпат вкрило метровим шаром снігу
"За даними Укргідрометцентру, 28 листопада на дорогах більшості областей країни ожеледиця, у південній та східній частині пориви вітру 15-20 м/с", - повідомили у відомстві.
Погодні умови можуть зумовити порушення руху транспорту на автомобільних дорогах, додали у ДСНС.
Як повідомляв УНН, на Україну насуваються морози.