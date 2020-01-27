Водителей предупредили о мокрых дорогах и тумане
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. На сегодняшнее утро автодороги государственного значения в Украине в основном сухие, местами туман, на перевалах местами мокрые дороги. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.
"По состоянию на 6:00 27 января без осадков, Закарпатская область - местами небольшой дождь, Днепропетровская, Запорожская, Николаевская и Херсонская область - местами туман. Покрытие на дорогах государственного значения сухое, в Закарпатской области местами мокрое", - указали дорожники.
Также сообщается, что на перевалочных участках дорог без осадков, лишь на Ужоцком перевале - местами небольшой дождь. Состояние покрытия сухое, на Вышковском перевале местами заснеженное, на Торунском, Яблунецком и Ужоцком - местами мокрое.
На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, путепроводов, скругленных участков. Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 41 единицы техники и 65 работников, добавили в агентстве.
Напомним, в Украине 27 января осадков не ожидается. Температура воздуха в течение суток - от 9° мороза до 6° тепла.