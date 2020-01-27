Водіїв попередили про мокрі дороги та туман
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. На сьогоднішній ранок автодороги державного значення в Україні в основному сухі, місцями туман, на перевалах місцями мокрі дороги. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Укравтодору.
"Станом на 6:00 27 січня без опадів, Закарпатська область - місцями невеликий дощ, Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська та Херсонська область - місцями туман. Покриття на дорогах державного значення сухе, у Закарпатській області місцями мокре", - вказали дорожники.
Також повідомляється, що на перевальних ділянках доріг без опадів, лише на Ужоцькому перевалі - місцями невеликий дощ. Стан покриття сухий, на Вишківському перевалі місцями засніжений, на Торунському, Яблунецькому та Ужоцькому - місцями мокрий.
На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, шляхопроводів, заокруглених ділянок. Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 41 одиниці техніки та 65 робітників, додали в агентстві.
Нагадаємо, в Україні 27 січня опадів не очікується. Температура повітря впродовж доби - від 9° морозу до 6° тепла.