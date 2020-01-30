Водителей предупредили о мокрых дорогах и гололедице
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Автомобильные дороги государственного значения в Украине на утро четверга, 30 января, в основном мокрые, наблюдается гололедица. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.
"По состоянию на 6:00 30 января в северных, центральных и западных областях наблюдается снег, где выпало до 7 см. (Полтавская область). В Житомирской, Ровенской, Луганской и Херсонской местами дождь при плюсовой температуре. Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое, с образованием гололедицы, которая ликвидировалась по мере возникновения", - отметили дорожники.
На перевалах - Ивашковском, Орявском, Ужоцком, Яблунецком, Вышковском - идет небольшой снег, где выпало до 2-4 см, на остальных перевалах без осадков. Состояние покрытия мокрое, на Вышковском и Торунском перевалах заснеженное.
На дорогах государственного значения выполняются работы по очистке проезжей части дороги от снега и обработки покрытия противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, путепроводов, скругленных участков.
Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 835 единиц техники и 1122 рабочих.
Напомним, 30 января в Украине температура днем 0-5° тепла, в южной части 4-9° тепла, в Карпатах в течение суток 2-7° мороза.