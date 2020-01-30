Водіїв попередили про мокрі дороги та ожеледицю
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Автомобільні дороги державного значення в Україні на ранок четверга, 30 січня, в основному мокрі, спостерігається ожеледиця. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Укравтодору.
"Станом на 6:00 30 січня в північних, центральних та західних областях спостерігається сніг, де випало до 7 см. (Полтавська область). У Житомирській, Рівненській, Луганській та Херсонській місцями дощ при плюсовій температурі. Покриття на дорогах державного значення в більшості областей мокре, з утворенням ожеледиці, яка ліквідовувалася по мірі виникнення", - зазначили дорожники.
На перевалах - Івашківській, Орявський, Ужоцький, Яблунецький, Вишківський - йде невеликий сніг, де випало до 2-4 см, на решті перевалів без опадів. Стан покриття мокрий, на Вишківському та Торунському перевалах засніжений.
На дорогах державного значення виконуються роботи з очистки проїзної частини дороги від снігу та обробки покриття протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, шляхопроводів, заокруглених ділянок.
Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 835 одиниц техніки та 1122 робітники.
Нагадаємо, 30 січня в Україні температура вдень 0-5° тепла, у південній частині 4-9° тепла, у Карпатах протягом доби 2-7° морозу.