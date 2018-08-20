Водителя BMW, который под наркотиками переехал двух человек, отдали под суд
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В г.Хмельницкий будут судить мужчину, который насмерть сбил двух человек и скрылся с места происшествия. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Хмельницкой области, передает УНН.
“Досудебное расследование завершено и обвинительный акт в уголовном производстве по ч. 1 ст. 135 (оставление в опасности) и ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины направлено для рассмотрения в Хмельницкого горрайонного суда”, - говорится в сообщении.
Установлено, что 29 апреля этого года в вечернее время суток водитель автомобиля BMW 323i, находясь под воздействием наркотического вещества, грубо нарушая требования Правил дорожного движения, на одной из улиц города Хмельницкого, вдвое превышая допустимую скорость движения, на пешеходном переходе совершил наезд на двух человек.
В результате наезда указанные пешеходы получили многочисленные травмы, не совместимые с жизнью.
В дальнейшем водитель иномарки, имея реальную возможность оказать пострадавшим помощь, не останавливаясь, уехал с места происшествия, оставив молодых людей в опасности.
Через несколько дней преступник был разыскан и задержан.
Им оказался местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности за нарушение правил безопасности дорожного движения. Сейчас обвиняемый продолжает содержаться под стражей.
Напомним, 17 августа водитель такси, находясь в состоянии наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погибла женщина-пассажир.