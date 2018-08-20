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Водія BMW, який під наркотиками переїхав двох осіб, віддали під суд

Київ • УНН

 • 7914 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. У м.Хмельницький судитимуть чоловіка, який на смерть збив двох людей та зник з місця події. Про це повідомила прес-служба прокуратури Хмельницької області, передає УНН.

Водія BMW, який під наркотиками переїхав двох осіб, віддали під суд

“Досудове розслідування завершено та обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 135 (залишення в небезпеці) та ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України направлено для розгляду до Хмельницького міськрайонного суду”, — йдеться у повідомленні.

Установлено, що 29 квітня цього року у вечірню пору доби водій автомобіля BMW 323i, перебуваючи під впливом наркотичної речовини, грубо порушуючи вимоги Правил дорожнього руху, на одній із вулиць міста Хмельницького, удвічі перевищуючи допустиму швидкість руху, на пішохідному переході здійснив наїзд на двох осіб.

Унаслідок наїзду вказані пішоходи отримали численні травми, не сумісні з життям.

Надалі водій іномарки, маючи реальну можливість надати потерпілим допомогу, не зупиняючись, поїхав з місця події, залишивши молодих людей у небезпеці.

Через кілька днів злочинця було розшукано та затримано.

Ним виявився місцевий житель, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за порушення правил безпеки дорожнього руху. Наразі обвинувачений продовжує утримуватися під вартою.

Нагадаємо, 17 серпня водій таксі, перебуваючи у стані наркотичного сп'яніння, скоїв ДТП, унаслідок якої загинула жінка-пасажир.

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