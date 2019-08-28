Водитель в состоянии наркотического опьянения совершил ДТП, в результате которого погиб двухлетний ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Следователи задержали в порядке ст. 208 УПК водителя ВАЗа, что перевернулся в Новоодесском районе, и в результате чего погиб двухлетний мальчик, а еще двое детей травмировались, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Николаевской области.
Автоавария произошла около 20:30 27 августа на 200 км автодороги “Николаев — Благовещенск” вблизи с. Сэбин Новоодесского района. 36-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106, двигаясь в направлении Новой Одессы, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.
“В результате ДТП двухлетний пассажир авто от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. В салоне автомобиля находились еще двое несовершеннолетних детей — девятилетняя девочка и 14-летний мальчик, подвергшихся травм и сейчас находятся в медицинском учреждении. Водитель ВАЗа не пострадал”, — указано в сообщении.
Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 УК Украины “Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами”, что наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
“По словам водителя, причиной автоаварии могла стать неисправность транспортного средства, которая возникла во время движения. Сейчас назначено проведение необходимых экспертиз. Во время медицинского освидетельствования правоохранители выяснили, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения”, — добавили в полиции.
Сейчас следователи задержали мужчину в по ряду ст. 208 УПК Украины. В ближайшее время ему объявят о подозрении и изберут меру пресечения.
Как писал УНН ранее, в результате ДТП в Николаеве пострадали четыре человека.