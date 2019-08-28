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Водій у стані наркотичного сп’яніння вчинив ДТП, в результаті якого загинула дворічна дитина

Водій у стані наркотичного сп’яніння вчинив ДТП, в результаті якого загинула дворічна дитина

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Слідчі затримали у порядку ст. 208 КПК водія ВАЗівки, що перекинулась у Новоодеському районі, та внаслідок чого загинув дворічний хлопчик, а ще двоє дітей травмувались, пише УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції у Миколаївській області.

Автоаварія сталась близько 20:30 27 серпня на 200 км автодороги “Миколаїв — Благовіщенськ” поблизу с. Себіне Новоодеського району. 36-річний водій автомобіля ВАЗ-2106, рухаючись у напрямку Нової Одеси, не впорався із керуванням та допустив перекидання транспортного засобу.

“Внаслідок ДТП дворічний пасажир авто від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці пригоди. У салоні автомобіля перебували ще двоє неповнолітніх дітей — дев’ятирічна дівчинка та 14-річний хлопчик, які зазнали травмувань та наразі перебувають у медичному закладі. Водій ВАЗу не постраждав”, — вказано у повідомленні.

Відомості про подію були внесені до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами”, що карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

“Зі слів водія, причиною автоаварії могла стати несправність транспортного засобу, яка виникла під час руху. Наразі призначено проведення необхідних експертиз. Під час медичного освідування правоохоронці з’ясували, що чоловік перебував у стані наркотичного сп’яніння”, — додали у поліції.

Зараз слідчі затримали чоловіка у поряду ст. 208 КПК України. Найближчим часом йому оголосять про підозру та оберуть міру запобіжного заходу.

Як писав УНН раніше, внаслідок ДТП у Миколаєві постраждали четверо людей.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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