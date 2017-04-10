Водитель маршрутки избил мужчину в Житомире
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Житомире водитель маршрутки избил мужчину. Сообщила руководитель отдела коммуникации ГУ НП в Житомирской области Алла Ващенко, передает УНН.
"У мужчины предварительно ушибы и черепно-мозговая травма. Поступило сообщение с места происшествия и было обращение с ТМО. Сейчас проводится проверка ", - сообщила А.Ващенко.
По предварительной информации конфликт возник вследствие нежелания водителя везти человека с инвалидностью бесплатно.
По даному инциденту в милицию было два обращения - с места происшествия и с ТМО об обращении мужчины с травмами.
Известно, что у пострадавшего диагностированы ушибы и черепно-мозговую травму. По данному факту проводится проверка.
Напомним, 8 апреля в Запорожье медсестру скорой побил пьяный пациент.