Водитель маршрутки избил мужчину в Житомире

"У мужчины предварительно ушибы и черепно-мозговая травма. Поступило сообщение с места происшествия и было обращение с ТМО. Сейчас проводится проверка ", - сообщила А.Ващенко.

По предварительной информации конфликт возник вследствие нежелания водителя везти человека с инвалидностью бесплатно.

По даному инциденту в милицию было два обращения - с места происшествия и с ТМО об обращении мужчины с травмами.

Известно, что у пострадавшего диагностированы ушибы и черепно-мозговую травму. По данному факту проводится проверка.

Напомним, 8 апреля в Запорожье медсестру скорой побил пьяный пациент.