Водій маршрутки побив чоловіка у Житомирі
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 10 квітня. УНН. У Житомирі водій маршрутки побив чоловіка. Повідомила керівник відділу комунікації ГУ НП у Житомирській області Алла Ващенко, передає УНН.
“У чоловіка попередньо забої та черепно-мозкова травма. Надійшло повідомлення з місця події та було звернення з ТМО. Наразі триває перевірка”, — повідомила А.Ващенко
За поппередньою інформацією конфлікт виник внаслідок небажання водія везти чоловіка з інвалідністю безкоштовно.
Загалом, за заним інцидентом, до правоохоронців було два звернення — з місця події та з ТМО про звернення чоловіка із травмами.
Відомо, що у постраждалого діагностовано забої та черепно-мозкову травму. Наразі за даним фактом триває перевірка.
Нагадаємо, 8 квітня на Запоріжжі медсестру швидкої побив п’яний пацієнт.