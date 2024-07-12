Водитель "Peugeot" сбил пешехода на пешеходном переходе в Броварах, скрылся, но был задержан
Киев • УНН
51-летний водитель "Peugeot" в состоянии алкогольного опьянения сбил 72-летнего пешехода на пешеходном переходе в Броварах, пытался скрыться, но был задержан полицией.
В Броварах произошла водитель "Peugeot" сбил пешехода на переходе, после чего попытался скрыться, но был задержан полицией. Об этом сообщает Полиция Киевщины, передает УНН.
Детали
В городе Бровары произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором сбит пешеход, а виновник аварии пытался скрыться с места происшествия.
Предварительные данные указывают на то, что 51-летний водитель автомобиля "Peugeot", который находился в состоянии алкогольного опьянения, сбил 72-летнего мужчину на пешеходном переходе.
Пострадавший получил серьезные телесные повреждения и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.
После происшествия водитель скрылся с места происшествия, однако его удалось задержать в розыске. Сейчас правоохранительные органы осуществляют расследование, чтобы установить все обстоятельства этой аварии.
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