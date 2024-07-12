Водитель "Peugeot" сбил пешехода на пешеходном переходе в Броварах, скрылся, но был задержан

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский о членстве в НАТО: "мы очень близки к нашей цели"

Зеленский о членстве в НАТО: "мы очень близки к нашей цели"

  •  53049 просмотра
Кулеба обсудил усиление ПВО Украины с главой МИД Испании

Кулеба обсудил усиление ПВО Украины с главой МИД Испании

  •  71185 просмотра
Генсек НАТО приветствовал решение стран, которые ослабили ограничения по использованию их оружия Украиной

Генсек НАТО приветствовал решение стран, которые ослабили ограничения по использованию их оружия Украиной

  •  65171 просмотра
Если партнеры хотят, чтобы Украина победила, то нужно снять все ограничения - Зеленский

Если партнеры хотят, чтобы Украина победила, то нужно снять все ограничения - Зеленский

  •  67310 просмотра
Зеленский поблагодарил США за усиление противовоздушной обороны Украины

Зеленский поблагодарил США за усиление противовоздушной обороны Украины

  •  63006 просмотра
публикации
Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики

Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики
Эксклюзив

  •  131358 просмотра
НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

  •  131077 просмотра
Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну

Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну
Эксклюзив

10 июля 2024, 11:37  •  153347 просмотра
Совет общественного контроля НАБУ раскритиковал детективов за дело оправданного экс-министра Омеляна

Совет общественного контроля НАБУ раскритиковал детективов за дело оправданного экс-министра Омеляна

10 июля 2024, 09:06  •  163476 просмотра
В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"

В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"
Эксклюзив

10 июля 2024, 08:31  •  159352 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Умерла Звезда фильма "Сиянии" Шелли Дюваль

Умерла Звезда фильма "Сиянии" Шелли Дюваль

  •  23358 просмотра
11 июля: Всемирный день народонаселения, День памяти равноапостольной княгини Ольги

11 июля: Всемирный день народонаселения, День памяти равноапостольной княгини Ольги

11 июля 2024, 03:02  •  99594 просмотра
Букингемский дворец открывает для посетителей знаменитую балконную комнату

Букингемский дворец открывает для посетителей знаменитую балконную комнату

10 июля 2024, 09:20  •  111629 просмотра
Всемирный день энергетической независимости, День капибары, День рождения футбольного свистка. Что еще можно отметить 10 июля

Всемирный день энергетической независимости, День капибары, День рождения футбольного свистка. Что еще можно отметить 10 июля

10 июля 2024, 03:11  •  116187 просмотра
9 июля: День газели, Международный день уничтожения стрелкового оружия

9 июля: День газели, Международный день уничтожения стрелкового оружия

9 июля 2024, 03:07  •  118751 просмотра
Актуальное
Водитель "Peugeot" сбил пешехода на пешеходном переходе в Броварах, скрылся, но был задержан

Водитель "Peugeot" сбил пешехода на пешеходном переходе в Броварах, скрылся, но был задержан

Киев  •  УНН

12 июля 2024, 02:45  •  3264 просмотра

Read in English

51-летний водитель "Peugeot" в состоянии алкогольного опьянения сбил 72-летнего пешехода на пешеходном переходе в Броварах, пытался скрыться, но был задержан полицией.

В Броварах произошла водитель "Peugeot" сбил пешехода на переходе, после чего попытался скрыться, но был задержан полицией. Об этом сообщает Полиция Киевщины, передает УНН.

Детали

В городе Бровары произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором сбит пешеход, а виновник аварии пытался скрыться с места происшествия.

Предварительные данные указывают на то, что 51-летний водитель автомобиля "Peugeot", который находился в состоянии алкогольного опьянения, сбил 72-летнего мужчину на пешеходном переходе.

Пострадавший получил серьезные телесные повреждения и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

После происшествия водитель скрылся с места происшествия, однако его удалось задержать в розыске. Сейчас правоохранительные органы осуществляют расследование, чтобы установить все обстоятельства этой аварии.

В Черновцах водитель сбил несовершеннолетнего на самокате, который пересекал пешеходный переход 10 июля 2024, 13:49 • 12500 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Криминал и ЧПКиевская область
brovariБровары
kievКиев
Эксклюзив
Желание громады оставить городу историческое название "Бровары" подкреплено выводами уважаемых научных учреждений - городской голова
  •  91387 просмотра

Желание громады оставить городу историческое название "Бровары" подкреплено выводами уважаемых научных учреждений - городской голова

Эксклюзив
Украина должна выявлять бизнесы, связанные с рф за границей, и пресекать попытки агрессора влиять на международную политику - эксперт
  •  100296 просмотра

Украина должна выявлять бизнесы, связанные с рф за границей, и пресекать попытки агрессора влиять на международную политику - эксперт

Эксклюзив
Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики
  •  131356 просмотра

Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики

Эксклюзив
ОГП обязан открывать уголовное производство по заявлению судьи о давлении и вмешательстве в его деятельность - экс-член ВСП
  •  100444 просмотра

ОГП обязан открывать уголовное производство по заявлению судьи о давлении и вмешательстве в его деятельность - экс-член ВСП

Эксклюзив
Эксперт по недвижимости рассказала, в каких странах украинцы чаще всего покупают квартиры
  •  92228 просмотра

Эксперт по недвижимости рассказала, в каких странах украинцы чаще всего покупают квартиры

Дания и Нидерланды находятся в процессе передачи Украине F-16 - заявление коалиции
10 июля 2024, 13:50  •  103784 просмотра

Дания и Нидерланды находятся в процессе передачи Украине F-16 - заявление коалиции

Эксклюзив
Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну
10 июля 2024, 11:37  •  153346 просмотра

Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну

Эксклюзив
Глава ОСМД из Броваров: вопрос переименования города не актуален, большинство жителей не поддерживает эту идею
10 июля 2024, 08:58  •  105983 просмотра

Глава ОСМД из Броваров: вопрос переименования города не актуален, большинство жителей не поддерживает эту идею

Эксклюзив
В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"
10 июля 2024, 08:31  •  159351 просмотра

В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"

Эксклюзив
БЭБ расследует три уголовных дела по фактам серого экспорта зерна с "Олимпекса" - ОГП
10 июля 2024, 06:46  •  101509 просмотра

БЭБ расследует три уголовных дела по фактам серого экспорта зерна с "Олимпекса" - ОГП

Популярные

Зеленский поблагодарил США за усиление противовоздушной обороны Украины

Зеленский поблагодарил США за усиление противовоздушной обороны Украины

  •  63006 просмотра
Если партнеры хотят, чтобы Украина победила, то нужно снять все ограничения - Зеленский

Если партнеры хотят, чтобы Украина победила, то нужно снять все ограничения - Зеленский

  •  67310 просмотра
Генсек НАТО приветствовал решение стран, которые ослабили ограничения по использованию их оружия Украиной

Генсек НАТО приветствовал решение стран, которые ослабили ограничения по использованию их оружия Украиной

  •  65171 просмотра
Кулеба обсудил усиление ПВО Украины с главой МИД Испании

Кулеба обсудил усиление ПВО Украины с главой МИД Испании

  •  71185 просмотра
Зеленский о членстве в НАТО: "мы очень близки к нашей цели"

Зеленский о членстве в НАТО: "мы очень близки к нашей цели"

  •  53049 просмотра

Публикации

Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики

Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики
Эксклюзив

  •  131358 просмотра
НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

  •  131077 просмотра
Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну

Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну
Эксклюзив

10 июля 2024, 11:37  •  153347 просмотра
Совет общественного контроля НАБУ раскритиковал детективов за дело оправданного экс-министра Омеляна

Совет общественного контроля НАБУ раскритиковал детективов за дело оправданного экс-министра Омеляна

10 июля 2024, 09:06  •  163476 просмотра
В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"

В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"
Эксклюзив

10 июля 2024, 08:31  •  159352 просмотра

Война

Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию о защите ядерных объектов Украины - Зеленский

Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию о защите ядерных объектов Украины - Зеленский

  •  6728 просмотра
Байден: США не планируют разрешать Украине удары вглубь рф дальнобойным оружием

Байден: США не планируют разрешать Украине удары вглубь рф дальнобойным оружием

  •  20077 просмотра
Вражеские ударные БпЛА продолжают движение - ПС

Вражеские ударные БпЛА продолжают движение - ПС

  •  20789 просмотра
Зеленский: Украинский договор выводит наши отношения с партнерами на новый уровень

Зеленский: Украинский договор выводит наши отношения с партнерами на новый уровень

  •  27675 просмотра
Зеленский заявил, что украинская борьба - это защита мирового порядка на основе правил

Зеленский заявил, что украинская борьба - это защита мирового порядка на основе правил

  •  27813 просмотра

политика

Финляндия проголосует за закон, позволяющий возвращать мигрантов, пересекающих границу с рф

Финляндия проголосует за закон, позволяющий возвращать мигрантов, пересекающих границу с рф

  •  894 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию о защите ядерных объектов Украины - Зеленский

Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию о защите ядерных объектов Украины - Зеленский

  •  6728 просмотра
Байден: США не планируют разрешать Украине удары вглубь рф дальнобойным оружием

Байден: США не планируют разрешать Украине удары вглубь рф дальнобойным оружием

  •  20077 просмотра
Зеленский: Украинский договор выводит наши отношения с партнерами на новый уровень

Зеленский: Украинский договор выводит наши отношения с партнерами на новый уровень

  •  27675 просмотра
Эмине Джапарова подала в отставку с должности Постоянного представителя Украины в Вене

Эмине Джапарова подала в отставку с должности Постоянного представителя Украины в Вене

  •  19913 просмотра

Война

Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию о защите ядерных объектов Украины - Зеленский

Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию о защите ядерных объектов Украины - Зеленский

  •  6728 просмотра
Байден: США не планируют разрешать Украине удары вглубь рф дальнобойным оружием

Байден: США не планируют разрешать Украине удары вглубь рф дальнобойным оружием

  •  20077 просмотра
Вражеские ударные БпЛА продолжают движение - ПС

Вражеские ударные БпЛА продолжают движение - ПС

  •  20789 просмотра
Зеленский: Украинский договор выводит наши отношения с партнерами на новый уровень

Зеленский: Украинский договор выводит наши отношения с партнерами на новый уровень

  •  27675 просмотра
Зеленский заявил, что украинская борьба - это защита мирового порядка на основе правил

Зеленский заявил, что украинская борьба - это защита мирового порядка на основе правил

  •  27813 просмотра

политика

Финляндия проголосует за закон, позволяющий возвращать мигрантов, пересекающих границу с рф

Финляндия проголосует за закон, позволяющий возвращать мигрантов, пересекающих границу с рф

  •  894 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию о защите ядерных объектов Украины - Зеленский

Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию о защите ядерных объектов Украины - Зеленский

  •  6728 просмотра
Байден: США не планируют разрешать Украине удары вглубь рф дальнобойным оружием

Байден: США не планируют разрешать Украине удары вглубь рф дальнобойным оружием

  •  20077 просмотра
Зеленский: Украинский договор выводит наши отношения с партнерами на новый уровень

Зеленский: Украинский договор выводит наши отношения с партнерами на новый уровень

  •  27675 просмотра
Эмине Джапарова подала в отставку с должности Постоянного представителя Украины в Вене

Эмине Джапарова подала в отставку с должности Постоянного представителя Украины в Вене

  •  19913 просмотра

Новости Бизнеса

18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

10 июля 2024, 07:42  •  74260 просмотра
"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

5 июля 2024, 16:15  •  125857 просмотра
"Let's talk about art": Cambridge.ua вместе с "Мистецьким арсеналом" проведут англоязычные экскурсии

"Let's talk about art": Cambridge.ua вместе с "Мистецьким арсеналом" проведут англоязычные экскурсии

5 июля 2024, 14:55  •  123053 просмотра

Экономика

В июне инфляция ускорилась до 4,8%. В НБУ назвали причины

В июне инфляция ускорилась до 4,8%. В НБУ назвали причины

  •  20526 просмотра
Шмыгаль о доступе к средствам в рамках программы Ukraine Facility: должны как можно быстрее сформировать единый список проектов

Шмыгаль о доступе к средствам в рамках программы Ukraine Facility: должны как можно быстрее сформировать единый список проектов

  •  26055 просмотра
На фоне летнего сезона: упростили получение разрешений на нерегулярные перевозки

На фоне летнего сезона: упростили получение разрешений на нерегулярные перевозки

  •  24249 просмотра
Почти две тонны контрафактного табака - будут судить членов организованной преступной группы, которые наладили подпольное производство

Почти две тонны контрафактного табака - будут судить членов организованной преступной группы, которые наладили подпольное производство

  •  26404 просмотра
Украина должна выявлять бизнесы, связанные с рф за границей, и пресекать попытки агрессора влиять на международную политику - эксперт

Украина должна выявлять бизнесы, связанные с рф за границей, и пресекать попытки агрессора влиять на международную политику - эксперт
Эксклюзив

  •  100298 просмотра

Киев

Атака рф на Киев 8 июля: за две недели обещают заключение, можно ли восстановить поврежденный дом

Атака рф на Киев 8 июля: за две недели обещают заключение, можно ли восстановить поврежденный дом

  •  56070 просмотра
Директора "Киевской крепости" будут судить по делу о хищении средств при реставрации музея

Директора "Киевской крепости" будут судить по делу о хищении средств при реставрации музея

  •  23423 просмотра
В результате последнего массированного удара рф в Киеве погибли 33 человека, еще 125 ранены - ГСЧС

В результате последнего массированного удара рф в Киеве погибли 33 человека, еще 125 ранены - ГСЧС

  •  38489 просмотра
В результате атаки рф на Украину 8 июля погибли 44 человека, 196 ранены - ГСЧС

В результате атаки рф на Украину 8 июля погибли 44 человека, 196 ранены - ГСЧС

  •  53468 просмотра
Атака на "Охматдет": умер маленький мальчик, который на момент ракетного удара находился в реанимации

Атака на "Охматдет": умер маленький мальчик, который на момент ракетного удара находился в реанимации

10 июля 2024, 15:49  •  41978 просмотра