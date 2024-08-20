Во время тушения пожара в Тернополе спасатели могли получить тепловой удар - ГСЧС

Пожар в Тернополе, который был вызван обстрелом рф промышленного объекта, имел самый высокий ранг сложности. Спасатели во время его тушения имели подозрения на тепловые удары, ведь в сильную жару работали в боевой одежде, на которую сверху еще надевают теплоотражающий костюм. Об этом рассказал начальник Главного управления ГСЧС Украины в Тернопольской области Виктор Маслей во время брифинга, передает УНН.

Детали

«23, как я уже говорил, единицы специальной и пожарной техники было привлечено и 97 человек личного состава управления ГСЧС в Тернопольской области. Пожар был достаточно сложный, самый высокий ранг был присвоен еще в три часа ночи. Были определенные сложности у работников ГСЧС, но после оказания помощи на месте экстренными медицинскими службами все хорошо, люди продолжают нести службу. Вы понимаете, они работали в костюмах, в боевой одежде, на которую сверху еще надевают теплоотражающий костюм, на улице 30 градусов, то были определенные подозрения на тепловые удары - сказал Маслей.

Напомним,

На Тернопольщине зафиксировали превышение содержания хлора в воздухе до 10 раз в результате пожара на промышленном объекте из-за ночной атаки россиян. Сейчас ситуация не изменилась, но соединения хлора неустойчивы, поэтому они достаточно быстро распадаются при благоприятных условиях.