Во время тушения пожара в Тернополе спасатели могли получить тепловой удар - ГСЧС

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

  •  106661 просмотра
Disney отменил приквел "Звездных войн" "Аколит"

Disney отменил приквел "Звездных войн" "Аколит"

  •  95103 просмотра
рф планирует перебросить военных из красноярска на оборону курской области - «АТЕШ»

рф планирует перебросить военных из красноярска на оборону курской области - «АТЕШ»

  •  49686 просмотра
Кулеба обсудил с главой МИД Нидерландов поставки Украине F-16 и усиление ПВО

Кулеба обсудил с главой МИД Нидерландов поставки Украине F-16 и усиление ПВО

  •  51650 просмотра
Политолог: партия Порошенко не должна превращать ратификацию Римского статута в политические игрища

Политолог: партия Порошенко не должна превращать ратификацию Римского статута в политические игрища

  •  54133 просмотра
публикации
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

  •  106661 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  164740 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  283073 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

16 августа 2024, 06:30  •  267037 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  315091 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые сделали удивительное открытие, анализируя Туринскую плащаницу

Ученые сделали удивительное открытие, анализируя Туринскую плащаницу

  •  26567 просмотра
Disney отменил приквел "Звездных войн" "Аколит"

Disney отменил приквел "Звездных войн" "Аколит"

  •  95103 просмотра
20 августа: Всемирный день лени, День москитов

20 августа: Всемирный день лени, День москитов

  •  100780 просмотра
В США археологи нашли череп мастодонта возрастом более 13 000 лет

В США археологи нашли череп мастодонта возрастом более 13 000 лет

19 августа 2024, 14:52  •  96989 просмотра
Боб Дилан записал музыку для нового байопика о Рональде Рейгане

Боб Дилан записал музыку для нового байопика о Рональде Рейгане

19 августа 2024, 07:26  •  114232 просмотра
Актуальное
Во время тушения пожара в Тернополе спасатели могли получить тепловой удар - ГСЧС

Во время тушения пожара в Тернополе спасатели могли получить тепловой удар - ГСЧС

Киев  •  УНН

20 августа 2024, 17:59  •  10822 просмотра

Read in English

Пожар на промышленном объекте в Тернополе, вызванный обстрелом РФ, имел самый высокий ранг сложности. Спасатели работали в жару в тяжелом снаряжении, рискуя получить тепловые удары.

Пожар в Тернополе, который был вызван обстрелом рф промышленного объекта, имел самый высокий ранг сложности. Спасатели во время его тушения имели подозрения на тепловые удары, ведь в сильную жару работали в боевой одежде, на которую сверху еще надевают теплоотражающий костюм. Об этом рассказал начальник Главного управления ГСЧС Украины в Тернопольской области Виктор Маслей во время брифинга, передает УНН.

Детали

«23, как я уже говорил, единицы специальной и пожарной техники было привлечено и 97 человек личного состава управления ГСЧС в Тернопольской области. Пожар был достаточно сложный, самый высокий ранг был присвоен еще в три часа ночи. Были определенные сложности у работников ГСЧС, но после оказания помощи на месте экстренными медицинскими службами все хорошо, люди продолжают нести службу. Вы понимаете, они работали в костюмах, в боевой одежде, на которую сверху еще надевают теплоотражающий костюм, на улице 30 градусов, то были определенные подозрения на тепловые удары

 - сказал Маслей.

Напомним,

На Тернопольщине зафиксировали превышение содержания хлора в воздухе до 10 раз в результате пожара на промышленном объекте из-за ночной атаки россиян. Сейчас ситуация не изменилась, но соединения хлора неустойчивы, поэтому они достаточно быстро распадаются при благоприятных условиях.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Эксклюзив
Реструктуризация кредитов: взаимная выгода для банков и заемщиков во времена кризиса
  •  39980 просмотра

Реструктуризация кредитов: взаимная выгода для банков и заемщиков во времена кризиса

Эксклюзив
Экономист объяснил, в чем сложность введения специальной соцвыплаты, которую предлагает Минсоцполитики
  •  49427 просмотра

Экономист объяснил, в чем сложность введения специальной соцвыплаты, которую предлагает Минсоцполитики

Эксклюзив
Правосудие на паузе: почему ГБР не выполняет решение суда о признании потерпевших?
  •  66469 просмотра

Правосудие на паузе: почему ГБР не выполняет решение суда о признании потерпевших?

Эксклюзив
"Обнаглели". Эксперт раскритиковал работников АРМА за шпионские игры
  •  98173 просмотра

"Обнаглели". Эксперт раскритиковал работников АРМА за шпионские игры

Эксклюзив
Кабмин назвал экспертов, которые проведут аудит в НАБУ
  •  100779 просмотра

Кабмин назвал экспертов, которые проведут аудит в НАБУ

Эксклюзив
Дело начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК: в суд направлено ходатайство об аресте 1 млн долларов
19 августа 2024, 17:19  •  113041 просмотра

Дело начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК: в суд направлено ходатайство об аресте 1 млн долларов

Эксклюзив
Есть большая потребность в физической реабилитации - в Броварском горсовете рассказали об основных проблемах, с которыми сталкиваются ветераны российско-украинской войны
19 августа 2024, 14:00  •  112622 просмотра

Есть большая потребность в физической реабилитации - в Броварском горсовете рассказали об основных проблемах, с которыми сталкиваются ветераны российско-украинской войны

Эксклюзив
Проблемные кредиты: реструктуризация как спасение для бизнеса или очередное испытание?
19 августа 2024, 12:52  •  113604 просмотра

Проблемные кредиты: реструктуризация как спасение для бизнеса или очередное испытание?

Эксклюзив
ГБР не выполняет судебные решения, чтобы избежать дополнительной работы с потерпевшими-адвокат
19 августа 2024, 12:36  •  104389 просмотра

ГБР не выполняет судебные решения, чтобы избежать дополнительной работы с потерпевшими-адвокат

Эксклюзив
Закрытый конкурс на должность главы Фонда гарантирования вкладов нецелесообразен и противоречит требованиям МВФ - политолог
19 августа 2024, 11:08  •  89616 просмотра

Закрытый конкурс на должность главы Фонда гарантирования вкладов нецелесообразен и противоречит требованиям МВФ - политолог

Популярные

Политолог: партия Порошенко не должна превращать ратификацию Римского статута в политические игрища

Политолог: партия Порошенко не должна превращать ратификацию Римского статута в политические игрища

  •  54133 просмотра
Кулеба обсудил с главой МИД Нидерландов поставки Украине F-16 и усиление ПВО

Кулеба обсудил с главой МИД Нидерландов поставки Украине F-16 и усиление ПВО

  •  51650 просмотра
рф планирует перебросить военных из красноярска на оборону курской области - «АТЕШ»

рф планирует перебросить военных из красноярска на оборону курской области - «АТЕШ»

  •  49686 просмотра
Disney отменил приквел "Звездных войн" "Аколит"

Disney отменил приквел "Звездных войн" "Аколит"

  •  95103 просмотра
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

  •  106661 просмотра

Публикации

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

  •  106661 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  164740 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  283073 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

16 августа 2024, 06:30  •  267037 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  315091 просмотра

Война

Отмечается снижение активности штурмов: Саранцев о ситуации на Харьковском направлении

Отмечается снижение активности штурмов: Саранцев о ситуации на Харьковском направлении

  •  5168 просмотра
В Херсоне снова слышны взрывы - СМИ

В Херсоне снова слышны взрывы - СМИ

  •  7574 просмотра
В Румынии обнаружили фрагменты беспилотника. Вероятно, российского

В Румынии обнаружили фрагменты беспилотника. Вероятно, российского

  •  13106 просмотра
Во время тушения пожара в Тернополе спасатели могли получить тепловой удар - ГСЧС

Во время тушения пожара в Тернополе спасатели могли получить тепловой удар - ГСЧС

  •  10903 просмотра
Следующее заседание «Рамштайн» состоится 6 сентября - СМИ

Следующее заседание «Рамштайн» состоится 6 сентября - СМИ

  •  15449 просмотра

политика

"Крымская платформа" состоится в сентябре. Президент Грузии уже получила приглашение

"Крымская платформа" состоится в сентябре. Президент Грузии уже получила приглашение

  •  2212 просмотра
В Румынии обнаружили фрагменты беспилотника. Вероятно, российского

В Румынии обнаружили фрагменты беспилотника. Вероятно, российского

  •  13106 просмотра
Следующее заседание «Рамштайн» состоится 6 сентября - СМИ

Следующее заседание «Рамштайн» состоится 6 сентября - СМИ

  •  15449 просмотра
Зеленский поручил найти решение для обеспечения укрытиями образовательных учреждений в неприфронтовых регионах

Зеленский поручил найти решение для обеспечения укрытиями образовательных учреждений в неприфронтовых регионах

  •  18412 просмотра
Шмыгаль об инвентаризации сельскохозяйственных угодий: 23% земель до сих пор не внесены в кадастр

Шмыгаль об инвентаризации сельскохозяйственных угодий: 23% земель до сих пор не внесены в кадастр

  •  22013 просмотра

Война

Отмечается снижение активности штурмов: Саранцев о ситуации на Харьковском направлении

Отмечается снижение активности штурмов: Саранцев о ситуации на Харьковском направлении

  •  5168 просмотра
В Херсоне снова слышны взрывы - СМИ

В Херсоне снова слышны взрывы - СМИ

  •  7574 просмотра
В Румынии обнаружили фрагменты беспилотника. Вероятно, российского

В Румынии обнаружили фрагменты беспилотника. Вероятно, российского

  •  13106 просмотра
Во время тушения пожара в Тернополе спасатели могли получить тепловой удар - ГСЧС

Во время тушения пожара в Тернополе спасатели могли получить тепловой удар - ГСЧС

  •  10903 просмотра
Следующее заседание «Рамштайн» состоится 6 сентября - СМИ

Следующее заседание «Рамштайн» состоится 6 сентября - СМИ

  •  15449 просмотра

политика

"Крымская платформа" состоится в сентябре. Президент Грузии уже получила приглашение

"Крымская платформа" состоится в сентябре. Президент Грузии уже получила приглашение

  •  2212 просмотра
В Румынии обнаружили фрагменты беспилотника. Вероятно, российского

В Румынии обнаружили фрагменты беспилотника. Вероятно, российского

  •  13106 просмотра
Следующее заседание «Рамштайн» состоится 6 сентября - СМИ

Следующее заседание «Рамштайн» состоится 6 сентября - СМИ

  •  15449 просмотра
Зеленский поручил найти решение для обеспечения укрытиями образовательных учреждений в неприфронтовых регионах

Зеленский поручил найти решение для обеспечения укрытиями образовательных учреждений в неприфронтовых регионах

  •  18412 просмотра
Шмыгаль об инвентаризации сельскохозяйственных угодий: 23% земель до сих пор не внесены в кадастр

Шмыгаль об инвентаризации сельскохозяйственных угодий: 23% земель до сих пор не внесены в кадастр

  •  22013 просмотра

Новости Бизнеса

До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

  •  26241 просмотра
Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

15 августа 2024, 12:06  •  109316 просмотра
Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

15 августа 2024, 11:29  •  107712 просмотра

Экономика

Отключения света могут прекратиться уже на следующей неделе: в Укрэнерго назвали условие

Отключения света могут прекратиться уже на следующей неделе: в Укрэнерго назвали условие

  •  10284 просмотра
Шмыгаль об инвентаризации сельскохозяйственных угодий: 23% земель до сих пор не внесены в кадастр

Шмыгаль об инвентаризации сельскохозяйственных угодий: 23% земель до сих пор не внесены в кадастр

  •  22013 просмотра
В Кропивницком Конгресс местных и региональных властей обсудил сотрудничество регионов с международными партнерами

В Кропивницком Конгресс местных и региональных властей обсудил сотрудничество регионов с международными партнерами

  •  20856 просмотра
Реструктуризация кредитов: взаимная выгода для банков и заемщиков во времена кризиса

Реструктуризация кредитов: взаимная выгода для банков и заемщиков во времена кризиса
Эксклюзив

  •  39980 просмотра
У Tesla будет самый низкий тариф на ввоз электромобилей из Китая в ЕС

У Tesla будет самый низкий тариф на ввоз электромобилей из Китая в ЕС

  •  15593 просмотра

Киев

В Киеве растет количество тяжелых больных коронавирусом: пациентов среди детей становится все больше

В Киеве растет количество тяжелых больных коронавирусом: пациентов среди детей становится все больше

  •  10618 просмотра
КГГА призывает полицию не пропускать грузовики на аварийный мост Патона

КГГА призывает полицию не пропускать грузовики на аварийный мост Патона

  •  13627 просмотра
В Киеве разоблачили адвоката, который продавал фиктивные документы уклонистам

В Киеве разоблачили адвоката, который продавал фиктивные документы уклонистам

  •  24220 просмотра
Киев отразил ночную атаку дронов и утренний ракетный удар

Киев отразил ночную атаку дронов и утренний ракетный удар

  •  114709 просмотра
В Киевской области работает ПВО: жителей призывают оставаться в укрытиях

В Киевской области работает ПВО: жителей призывают оставаться в укрытиях

  •  117471 просмотра