Во время празднования Дня независимости США в парке водитель наехал на пешеходов: двое погибших, семеро раненых

По меньшей мере два человека погибли и еще семеро получили ранения в результате наезда водителя на пешеходов в парке на Манхэттене, в Нью-Йорке, в четверг вечером во время празднования Дня независимости США 4 июля, сообщает CBS со ссылкой на местные власти, передает УНН.

Детали

По данным Департамента полиции Нью-Йорка, инцидент произошел около девяти часов вечера в Нижнем Ист-Сайде.

По словам начальника полиции Нью-Йорка Джеффри Мэддри, водитель пикапа Ford F-150 ехал на скорости по Уотер-стрит, затем проехал через знак "стоп" на пересечении Уотер- и Черри-стрит, выехал на тротуар и наехал на пешеходов в парке Корлирс-Хук.

В результате аварии пострадали девять пешеходов, в том числе четверо оказались зажаты под автомобилем. Их срочно доставили в больницы. Двух человек признали погибшими.

По словам официальных лиц, двое пострадавших находятся в критическом состоянии, трое получили серьезные травмы, а еще двое - легкие повреждения.

Отмечается, что по меньшей мере двух детей доставили в одну из местных больниц.

Власти заявили, что, судя по всему, инцидент не связан с терроризмом. По их мнению, причиной аварии мог стать алкоголь.

"Прибывшие на место происшествия офицеры почувствовали запах алкоголя, но мы все еще проводим проверку", - сказал Меддри.

Водитель, имя которого не разглашается, был взят под стражу.

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