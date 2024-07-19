32 человека погибли в результате беспорядков против системы квот на госслужбу в Бангладеш. Об этом сообщает Geo.tv со ссылкой на агентство AFP, передает УНН.

Детали

Бангладешские студенты подожгли офис государственной телерадиостанции BTV в четверг, на следующий день после выступления премьер-министра Шейх Хасины, которая пыталась предотвратить эскалацию конфликта после столкновений, в результате которых погибли по меньшей мере 32 человека.

«Сотни протестующих, требовавших реформы правил найма на государственную службу, оказали сопротивление и подавили полицейский спецназ, который стрелял в них резиновыми пулями, преследуя отступающих офицеров до офиса BTV в столице страны Дакке. Затем разъярённая толпа подожгла здание приёмной сети и десятки автомобилей, припаркованных снаружи... Правительство Хасины распорядилось закрыть школы и университеты на неопределённый срок, поскольку полиция активизирует усилия по установлению контроля над ухудшающейся ситуацией с правопорядком в стране», - говорится в статье.

Премьер накануне вечером выступила, она осудила «убийство» протестующих и пообещала, что виновные будут наказаны независимо от их политической принадлежности.

Однако насилие на улицах усилилось, когда полицейские снова попытались разогнать демонстрантов резиновыми пулями и залпами слезоточивого газа. По меньшей мере 25 человек были убиты в четверг в дополнение к семи убитым ранее на этой неделе, по данным AFP, и еще сотни ранены.

Около 1000 человек были госпитализированы с травмами, полученными во время столкновений с полицией, заявил некий чиновник. Отмечается, что у многих были ранения резиновыми пулями.

По уточненным данным, ранения получили более 2,5 тысяч человек, сообщает тем временем местное издание Daily Star.

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