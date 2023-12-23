Во время антитеррористической операции на севере Франции арестованы пять человек

На севере Франции в связи с расследованием терроризма арестованы пять человек, сообщили французские антитеррористические органы, передает УНН.

Детали

Источник, знакомый с делом, подтвердил, что что пять человек были взяты под стражу полицией, но ничего не говорит о том, в чем именно пятерых подозревают.

По словам источника, аресты произошли в пятницу в Нанси и двух других городах департамента Мерт и Мозель на севере Франции.

Другой источник утверждает, что эти пятеро принадлежат к исламистскому движению. Министр внутренних дел Жеральд Дарманен в пятницу призвал местные власти быть "очень бдительными" в связи с празднованием Рождества и Крещения в новом году из-за "очень высокой террористической угрозы, которая все еще существует".

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